Il valzer dei team principal è ufficialmente partito. Dopo l’addio reso ufficiale ieri di Jost Capito alla Williams, oggi è arrivata l’ufficialità del divorzio tra Frédéric Vasseur e Alfa Romeo Sauber. Se per il primo potrebbe profilarsi un clamoroso e inaspettato approdo in McLaren, il secondo sembra ormai essere “promesso sposo” a Maranello, dopo le dimissioni di Mattia Binotto.

LA FERRARI PER VASSEUR

Dopo sei stagioni trascorse insieme, le strade di Frédéric Vasseur e Sauber (di cui il manager francese è il CEO) sono destinate a separarsi. L’annuncio arriva puntuale come un orologio, per quello che ha tutta l’aria di essere il preludio di un nuovo comunicato ormai dato per scontato, ovvero quello relativo alla futura destinazione dello stesso Vasseur. Il matrimonio tra la Ferrari ed il 54enne ingegnere francese, già dato per certo da diverse settimane, andrebbe a completare un cerchio che vedrebbe lo stesso Capito accasarsi a Woking, con Andreas Seidl incaricato di accompagnare Sauber nel percorso di transizione verso Audi.

IL COMUNICATO

Queste le parole del comunicato stampa diramato dal team: “Frédéric Vasseur, Team Principal dell’Alfa Romeo F1 Team ORLEN e CEO di Sauber Motorsport, lascerà l’azienda nel gennaio 2023, dopo sei stagioni di successo alla guida del team. L’annuncio segna l’ultimo capitolo di un percorso di crescita personale e professionale sia per la squadra che per l’uomo, un viaggio che è culminato con l’Alfa Romeo F1 Team ORLEN che ha conquistato il suo miglior risultato nella classifica costruttori di Formula Uno in un decennio, con il sesto posto nella stagione 2022.

Frédéric – prosegue il comunicato – lascia un team sostenuto da nuovi partner, una forza lavoro in crescita e con un brillante futuro come team ufficiale per un produttore non troppo lontano. Se ne va come un amico, un mentore, un capo in grado di estrarre il meglio dai suoi incarichi: e mentre entriamo in un nuovo capitolo della storia della nostra squadra, ci mancheranno i sorrisi e le battute che lo avrebbero accompagnato, girando nel nostro quartier generale di Hinwil. Merci, Fred, et bonne chance. Faremo il tifo per te ovunque tu vada”.

Adesso manca una nuova pedina nello scacchiere: Maranello chiama, Vasseur risponde.

Marco Privitera