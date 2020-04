Un salto indietro nel tempo, alla riscoperta di una Formula 1 per certi versi dimenticata, ma sicuramente più ricca di valori umani e spontaneità. Questo e molto altro è stato al centro della puntata 294 di ‘Circus!’, che ha visto come protagonista Alex Caffi. 56 Gran Premi disputati in carriera tra il 1986 ed il 1991, il pilota bresciano ricopre attualmente il ruolo di team principal nella NASCAR Whelen Euro Series, pur non disdegnando di indossare tuta e casco non appena gli si presenta l’occasione.

Osella, Scuderia Italia, Footwork e Andrea Moda in Formula 1. E poi una “seconda giovinezza” trascorsa con le gare in America, la 24 ore di Le Mans, le esperienze nei truck e in salita, sino all’attuale ruolo di proprietario della scuderia che porta il suo nome. Il tutto senza farsi mancare nemmeno la soddisfazione di vincere a Montecarlo, nella gara riservata alle monoposto storiche. Proprio sulla pista che in Formula 1 gli ha regalato le maggiori soddisfazioni, grazie al quarto posto colto nel 1989.

Parlare con Alex Caffi regala la possibilità di immergersi in un vero e proprio viaggio in un’altra dimensione della Formula 1. Dal suo esordio con l’Osella a Monza (“Firmai l’accordo due giorni prima delle prove libere”) sino agli exploit con Scuderia Italia e Footwork, dove ebbe l’occasione di misurarsi con un campione del calibro di Michele Alboreto: “Fu un onore confrontarmi con lui, e spesso riuscii ad andare più veloce”. Al punto da rivelarci un aneddoto finora sconosciuto: “A un certo momento ebbi dei contatti con la Williams. Mi cercarono in maniera insistente, al punto che incontrai a Monza Frank Williams e Patrick Head in vista di un possibile accordo per il 1990. Purtroppo le cose non si concretizzarono, anche perchè a volte occorre essere al posto giusto al momento giusto”.

Un’intervista imperdibile per tutti gli appassionati di Formula 1, da gustarsi integralmente nella nostra puntata che di seguito vi proponiamo.

Marco Privitera