Avranno inizio domattina i primi test prestagionali della Formula 1 sul circuito spagnolo del Montmeló. Le prove invernali avranno una durata di sei giorni, divisi in due sessioni di test. La prima sessione, come detto, inizierà domani e si concluderà venerdì 21 Febbraio, mentre la seconda sessione andrà in scena dal 26 al 29 Febbraio.

La prima giornata vedrà in pista sulla nuova Ferrari SF1000 Sebastian Vettel. Max Verstappen invece porterà al debutto la Redbull. Lavoro diviso equamente in casa Mercedes con Valtteri Bottas impegnato nella sessione mattutina e Lewis Hamilton in pista al pomeriggio.

Di seguito la line up completa di tutti i team:

Alfa Romeo Racing: Robert Kubica (mattina), Antonio Giovinazzi (pomeriggio) Aston Martin Red Bull Racing: Max Verstappen BWT Racing Point Formula One Team: Sergio Perez (mattina), Lance Stroll (pomeriggio) Haas F1 Team: Kevin Magnussen McLaren F1 Team: Carlos Sainz Mercedes-AMG Petronas Formula One Team: Valtteri Bottas (mattina), Lewis Hamilton (pomeriggio) Renault F1 Team: Esteban Ocon (mattina), Daniel Ricciardo (pomeriggio) ROKiT Williams Racing: George Russell (mattina), Nicholas Latifi (pomeriggio) Scuderia AlphaTauri Honda: Daniil Kvyat Scuderia Ferrari: Sebastian Vettel Le previsioni meteorologiche parlano di cielo sereno o poco nuvoloso con le massime che si attesteranno sui 13° gradi. La sessione mattutina inizierà alle ore 9 per concludersi alle ore 13, con la sessione pomeridiana che, invece, avrà inizio alle 14 per concludersi alle ore 18.

