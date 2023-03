Megan Gilkes completa la line-up del team Carlin in F1 Academy. L’annuncio è arrivato nella Giornata Internazionale della Donna e la nordamericana affiancherà nella squadra britannica Jessica Edgar ed Abbi Pulling. Nei giorni scorsi Campos Racing aveva scelto Maite Caceres tra le proprie fila.

ALLA SCOPERTA DI MEGAN GILKES

Nata nel novembre 2000 a Richmond Hill (Ontario, Canada), Megan ha cominciato a correre all’età di nove anni. Il talento canadese rappresenta la terza generazione di piloti ed ha un fratello minore, Nick, che quest’anno correrà in EuroCup-3.

Dopo uno sfortunato incidente durante le qualifiche delle Finali Mondiali di Kart, dove ha rimediato la rottura del polso e la conseguente lontananza dalle piste, Megan è stata capace di prendersi la propria rivincita, ottenendo vari successi nei campionati canadesi, tra i quali l’Ottawa Challenge Karting Cup ed un secondo posto nell’Eastern Canadian Karting Championship.

Nel 2019 è approdata in W Series, correndo anche 4 gare in F3 Americas. Nel 2022 ha disputato il campionato britannico di GB4 con il team Hillspeed, conquistando 2 vittorie, siglando 3 giri veloci e due pole position e chiudendo sesta il campionato!

ECCO CHI E’ MAITE CACERES

Uruguayana, 19 anni, è attualmente impegnata con il team Campos in Formula Winter Series. La sudamericana affiancherà nel team spagnolo, Nerea Marti e Lola Lovinfosse.

Approda in monoposto nel 2021, disputando la F4 uruguayana. Lo scorso anno ha invece corso in USA, disputando il campionato di US Formula 2000 Juniors, ottenendo un 11° posto come miglior risultato.

“Posso vedere la determinazione che Campos Racing possiede. Hanno dei valori che condivido. Continueremo a lavorare insieme per raggiungere i nostri obbiettivi insieme”, queste le parole della Caceres.

LA GRIGLIA COMPLETA FINO AD OGGI

ART Grand Prix – Lena Buhler, Carrie Schreiner

Prema – Bianca Bustamante

Rodin Carlin – Jessica Edgar, Megan Gilkes, Abbi Pulling

Campos Racing – Nerea Marti, Maite Caceres, Lola Lovinfosse

Giulia Scalerandi

Leggi anche: F1 ACADEMY | SUSIE WOLFF NOMINATA MANAGING DIRECTOR DELLA SERIE