Dopo il calendario, la F1 Academy annuncia Susie Wolff in qualità di nuovo Amministratore Delegato della serie femminile. A rivelare la notizia è stato il sito ufficiale della Formula 1, che attraverso un tweet nel primo pomeriggio ha reso noto: “Susie Wolff è stata nominata Managing Director di F1 Academy. Pioniera sia in pista che fuori, Wolff porterà avanti l’impegno della Formula 1 per massimizzare le opportunità per le pilote nel motorsport“.

SUSIE WOLFF, L’EVOLUZIONE DI UNA DONNA NEL MOTORSPORT

Una donna che non si è mai fermata, sempre in continua evoluzione e sempre all’opera nell’ambiente delle corse ed in favore delle donne nel Motorsport. Dapprima pilota, promossa a collaudatrice della scuderia Williams nel 2012, e facendo anche due apparizioni nelle prove libere del 2014 a Silverstone e Hockenheim.

Appeso il casco al chiodo, nel 2016 divenne ambasciatrice della Casa della Stella a Tre Punte per She’s Mercedes, fondando inoltre Dare to Be Different (oggi FIA Girls On Track). Quindi ricoprì il ruolo di Team Principal nella scuderia di Formula E Venturi Racing, per poi diventarne CEO.

Adesso inizia la nuova avventura per la moglie di Toto, che ha commentato così sui propri social: “Comincia ora un nuovo capitolo con la nomina a Managing Director della F1 Academy. Questa è un’opportunità per promuovere un vero cambiamento nel nostro settore, creando la migliore struttura possibile per trovare e coltivare talenti femminili che possano puntare a raggiungere livelli d’élite nel motorsport, in pista e fuori“.

IL MERCATO PILOTI PROSEGUE: ARRIVANO ABBI PULLING E LOLA LOVINFOSSE

Gli ultimi annunci per quanto riguarda la nuova categoria tutta al femminile vedono l’arrivo in griglia di Abbi Pulling, driver di Alpine Academy che ha militato in W Series, la quale difenderà i colori del team Carlin, e di Lola Lovinfosse. La francese scenderà in pista con Campos Racing, dopo soli due anni di esperienza in F4 spagnola. Di seguito ecco la griglia completa, con le conferme avute fino ad oggi:

ART GP – Lena Buhler, Carrie Schreiner

Prema – Bianca Bustamante

Rodin Carlin – Jessica Edgar, Abbi Pulling

Campos Racing – Nerea Marti, Lola Lovinfosse

IL CALENDARIO 2023

Spielberg – 28-29 Aprile

Valencia – 6-7 Maggio

Barcellona – 20-21 Maggio

Zandvoort – 24-25 Giugno

Monza – 8-9 Luglio

Paul Ricard – 29-30 Luglio

Austin – 21-22 Ottobre

Giulia Scalerandi

