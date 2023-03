A poco più di un mese dalla tappa d’apertura, la griglia 2023 di F1 Academy è finalmente al completo! E’ di queste ore, infatti, l’annuncio dell’ingaggio della spagnola Marta Garcia, che andrà ad occupare l’ultimo sedile del team Prema.

PREMA PUNTA SU MARTA GARCIA E CHLOE CHONG

Marta Garcia, quindi, è l’ultima scelta da parte di Prema, per la primissima stagione della F1 Academy. La spagnola, ex pilota della W Series, andrà ad affiancare nella scuderia veneta Chloe Chong (15enne anglo-canadese) e Bianca Bustamante, che aveva già corso con il team della famiglia Rosin in F4 UAE all’inizio di quest’anno.

Tra i risultati che spiccano nella carriera di Garcia ci sono 3 stagioni in W Series, di cui la prima terminata in quarta piazza all’esordio.

“Sono molto felice di correre con Prema in F1 Academy. Penso sia una grande opportunità per dimostrare chi sono ed è bello farlo con Prema, che è uno dei migliori nel motorsport. Non vedo l’ora di cominciare e portare i loro colori in alto” – le parole di Marta.

LE SORELLE AL QUBAISI E DE HEUS VETIRANNO I COLORI MP MOTORSPORT

Amna e Hamda Al Qubaisi tornano a correre insieme. Le due sorelle figlie d’arte, saranno driver del team MP Motorsport. Amna ha debuttato in F4 Italia nel 2018 ed è stata la prima ragazza a correre in F4 UAE.

La sorella minore, invece, ha esordito nel 2019 in F4 tricolore, diventando anche la prima a conquistare un podio. L’espeienza, per la più piccola delle Al Qubaisi in F4 UAE è stata molto gratificante grazie a 2 successi e 6 podi, mentre per lei, lo scorso anno, c’è stato il debutto in F. Regional. Con le due sorelle saudite, anche la olandese Emely De Heus, ex pilota W Series.

La line-up di ART GP è infine completata da Chloe Grant, scozzese che ha brillato in GB4 Championship lo scorso anno con dieci top 10 nelle ultime dodici gare stagionali nel 2022 e un 9° posto finale.

La griglia completa qui sotto:

PREMA – Bianca BUSTAMANTE, Chloe CHONG, Marta GARCIA

ART GP – Lena BUHLER, Carrie SCHREINER, Chloe GRANT

CAMPOS RACING – Nerea MARTI, Lola LOVINFOSSE, Maite CACERES

MP MOTORSPORT – Amna AL QUBAISI, Hamda AL QUBAISI, Emely DE HEUS

RODIN CARLIN – Jessica EDGAR, Abbie PULLING, Megan GILKES

Giulia Scalerandi

