Inizia oggi il lungo cammino verso il Mondiale F1 2023 con i test post stagionali di Abu Dhabi. Tutte le squadre tornano in azione per una giornata che concluderà ufficialmente la stagione 2022. Qualche cambio di casacca, tanti rookie impegnati con un assaggio del Circus e scuderie impegnate nel raccogliere qualche informazione utile per la prossima stagione. Appuntamento da non perdere in nostra compagnia a partire dalle 6.00 (orario italiano) fino alle 15.00 per la cronaca in diretta di LiveGP.it dal tracciato di Yas Marina di questa ultima portata del 2022 che farà…da assaggio al 2023.

LA CRONACA LIVE

La Redazione