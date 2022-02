Dopo la presentazione dell’AlphaTauri, tocca alla Williams togliere i veli alla…livrea della FW44 di Albon e Latifi: nell’ultima stagione di F1 la Williams ha ottenuto un sorprendente ottavo posto, che spera di migliorare in questa stagione. Al posto di George Russell, la Williams ha deciso di puntare sull’esperienza di Alex Albon, per scrivere una nuova pagina della sua storia in F1.

FW44 per ritornare a lottare più in alto

Dopo la fantascienza e la moda nella presentazione della nuova monoposto di AlphaTauri, tocca alla Williams mostrare al mondo la sua FW44. Tramite un evento andato in onda su Youtube, la scuderia inglese ha mostrato al mondo la livrea della monoposto 2022.

La Williams punta di nuovo su Latifi, a cui si aggiunge l’esperienza di Albon. Per entrambi i due alfieri della Williams questa è una importante stagione. Il canadese deve riscattare una stagione in cui è rimasto nell’ombra del compagno di squadra, mentre Albon potrà mostrare le sue qualità di pilota dopo l’appiedamento subito dalla Red Bull.

La FW44 e le sue caratteristiche (di livrea)

Come per la Red Bull, anche la Williams ha deciso di adottare la strategia dello show-car per non mostrare agli avversari la sua interpretazione del regolamento 2022. Una show-car che è già stata “presentata” nella passata stagione attraverso nostre foto esclusive. La livrea della Williams è di un blu che domina l’intera monoposto con contorni di rosso e di azzurro. Sulla livrea della FW44 risalta il nome del nuovo sponsor Duracell, con cui la Williams ha recentemente raggiunto un accordo pluriennale.

Chiara Zaffarano