La scuderia AlphaTauri ha tolto i veli (virtuali) alla nuova monoposto, la AT03: nel 2022 la scuderia di Faenza spera di migliorare il sesto posto colto nella passata stagione di F1. Due giorni fa, la scuderia ha mostrato un piccolo dettaglio della vettura sui canali social. In questo piccolo scorcio veniva ritratto lo specchietto retrovisore della monoposto, in cui risaltano non solo i colori blu e bianco della livrea, ma anche quelli della bandiera italiana.

AT03 per una stagione di conferme e di riscatto

Dopo la presentazione della AMR22 della scuderia Aston Martin, tocca all’AlphaTauri presentare al mondo la sua AT03, tramite un evento andato in onda sul canale YouTube della scuderia. Con una presentazione a metà tra una puntata di Stargate e una sfilata di moda, la scuderia mostra la sua interpretazione del nuovo regolamento 2022.

AlphaTauri nella passata stagione ha raccolto un importante terzo posto con Pierre Gasly durante il Gran Premio di Azerbaijan e spera di migliorare quanto di buono ottenuto nel 2021. Sarà una stagione importante anche per Tsunoda, confermato insieme a Gasly. Dopo una prima stagione il cui miglior risultato è stato un quarto posto, Tsunoda dovrà migliorare le proprie prestazioni.

La AT03 e le sue caratteristiche

Come già successo per la Red Bull e per la Haas, anche l’AlphaTauri ha deciso di puntare nel mostrare la nuova livrea. Una colorazione semplice ed elegante, che esalta le forme della monoposto. Come nella passata stagione, l’AlphaTauri avrà a disposizione il cambio e sospensioni Red Bull insieme al motore Honda. Dal suo profilo twitter, Pierre Gasly ha pubblicato diverse foto dell’AT03 insieme al messaggio ”I’m loving it -our new AT03!” frase perfetta per il giorno di San Valentino.

Chiara Zaffarano