Gregoire Saucy si conferma sempre più dominatore della Formula Regional 2021 completando una doppietta anche sul circuito di Zandvoort. Il pilota svizzero è scattato al meglio al via, amministrando il suo vantaggio nella seconda parte di gara. Primo podio nella categoria per Franco Colapinto che precede il nostro Gabriele Minì, ancora a podio dopo la seconda posizione di ieri.

SAUCY FA SEI E VOLA A +50 SUGLI INSEGUITORI

Una gara-2 che non ha regalato troppe emozioni quella disputata questo pomeriggio sul circuito olandese di Zandvoort. Saucy vince ancora e porta a oltre 50 punti il vantaggio sul primo inseguitore. Nonostante la quattordicesima posizione odierna, Hadrien David mantiene la seconda piazza assoluta davanti a Isack Hadjar, anch’egli fuori dai punti. Balzo in avanti per Minì che grazie alla terza posizione di gara-2 entra pienamente in lotta per il ruolo di primo inseguitore di un leader ormai incontrastato.

Allo start, Colapinto sfrutta al meglio l’ottima posizione di partenza per sopravanzare Minì e portarsi in seconda piazza. Subito out Michael Belov, che non è nemmeno riuscito a prendere il via. La MP Motorsport di Colapinto è l’unica monoposto a impensierire il leader di gara, pur senza mai tentare un vero attacco.

Quarta posizione al traguardo per il finlandese William Alatalo mentre Francesco Pizzi centra il suo miglior risultato in Formula Regional concludendo la corsa al quinto posto. Per il pilota romano si è trattato anche del primo piazzamento a punti.

Al sesto posto la monoposto di Kas Haverkort, seguita dalla Prema di Paul Aron. Zane Maloney, dopo aver mancato la zona punti nella gara di ieri, chiude oggi con un ottavo posto guadagnando punti preziosi nella lotta al secondo posto assoluto. Nona posizione per Mari Boya, mentre chiude la zona punti il danese Oliver Goethe.

Fuori dai punti gli italiani Emidio Pesce e Pietro Delli Guanti, rispettivamente ventitreesimo e ventiquattresimo; ventottesima posizione per Nicola Marinangeli. Da segnalare la rimonta di ben 11 posizioni da parte di Dino Beganovic, scattato dal fondo dello schieramento.

La Formula Regional torna nel weekend del 24-25 luglio sull’iconico circuito di Spa-Francorchamps.

La classifica generale qui.

Leggi anche: F. REGIONAL | ZANDVOORT, GARA-1: QUINTO SIGILLO PER SAUCY. SECONDO MINì

Samuele Fassino