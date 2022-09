A Spielberg Kas Haverkort conquista una folle gara-1 di F. Regional, una corsa fortemente determinata dalla pioggia e dagli incidenti, che ha costretto la SC a rimanere quasi tutto il tempo in pista. Mille emozioni diverse in appena dieci minuti buoni di azione con la doppietta Van Amersfoort, il podio di Pierre-Louis Chovet dopo la lontananza dalle monoposto, ma anche il pasticcio di Aron, che sbaglia e colleziona uno zero in classifica. Minì primo fra gli italiani, grazie ad un settimo posto.

GIOIA…AL FOTOFINISH PER VAN AMERSFOORT

Una corsa che ha premiato a pieni voti il team olandese Van Amersfoort, grazie ad una rimonta incredibile per Kas Haverkort, che è andato a centro per la seconda volta quest’anno. Non da meno il suo compagno Joshua Dufek (primo fra i rookie), che ha avuto la meglio su Chovet al traguardo! Il driver francese può ritenersi soddisfatto con un bel podio dopo un po’ di tempo passato lontano dalle monoposto.

Dopo la ripartenza a causa della bandiera rossa esposta in seguito ad un incidente avvenuto sotto la pioggia in regime di SC, per Chovet è molto semplice salire al comando, mentre alcuni piloti rientrano in pit-lane per mettere le gomme da asciutto. Una strategia che però non funziona per coloro che hanno montato gomme slick, nonostante tempi migliori e pista progressivamente più asciutta in traiettoria.

ERRORE PER ARON

E’ proprio nel finale che, durante una lotta fra Seb Montoya e Paul Aron, i due compagni di scuderia si toccano e l’estone va a finire nella sabbia, collezionando uno zero in ottica campionato. Rimane meno di un minuto più un giro di azione, una volta rimossa la vettura del leader del campionato. Strategia che va a favore di Haverkort, il quale si trova alle spalle di Chovet.

L’olandese si libera dell’avversario e va a vincere, mentre alle sue spalle la sfida per il secondo posto fra Dufek e Chovet vede lo svizzero conquistare la seconda piazza, per un ultimissimo giro emozionante! Ottima gara anche per Barrichello, che lotta per le posizioni che contano, chiudendo quinto.

Appuntamento a domani con la seconda manche dalle ore 14.30.

Giulia Scalerandi

Leggi anche: F. REGIONAL | SPA-FRANCORCHAMPS, GARA-2: DAVID VINCE IN SCIOLTEZZA ED È DOPPIETTA R-ACE GP