Finalmente ci siamo: anche il campionato continentale di F.Regional riparte e lo farà proprio questo weekend dal circuito di Misano. Una serie che quest’anno sarà alla sua terza edizione, dopo il successo ottenuto nel 2019 dal danese Frederik Vesti, passato in F3.

Saranno 12 i protagonisti dell’edizione 2020, i quali si daranno battaglia su otto tracciati, di cui 5 italiani: andiamo quindi a vedere chi saranno i driver e il calendario di quest’anno.

Partendo dal team campione in carica, la scuderia veneta Prema scenderà in pista con 4 vetture, affidate ad Arthur Leclerc (con l’auto numero 14), fratello minore di Charles, che fa parte della FDA dalla F4 e al brasiliano Gianluca Petecof, anche lui membro di FDA, alla sua seconda esperienza in campionato.

Saranno della partita della F.Regional, con i colori del team veneto anche Oliver Rasmussen e Jamie Laura Chadwick, velocissima pilota inglese, membro del vivaio Williams e pilota dell’Aston Martin Racing con un successo alla 24h del Nurburgring.

Tre vetture invece per il team finalndese KIC Motorsport: quella dell’esperto estone Juri Vips e quella dei debuttanti Patrick Pasma e Konsta Lappalainen. A disputare il campionato europeo ci sarà anche il francese Pierre-Louis Chovet, che vestirà i colori del team Van Amersfoort.

Il translapino Gilian Henrion scenderà in pista con il team Gilian Track Events GTE by Cram. La scuderia DR Formula RP Motorsport avrà fra le proprie fila uno dei nostri portacolori ovvero Emidio Pesce, assieme a Brad Benavides. Il nostro Andrea Cola correrà a bordo della vettura del team Monolite.

Dopo la tappa inaugurale di questo weekend a Misano, la F.Regional si trasferirà a fine agosto (21-23) al Paul Ricard. Bisognerà aspettare metà settembre per il terzo round, ovvero quello di Spielberg dal 11 al 13/09.

Quarta tappa al Mugello il 3 e 4 ottobre, per poi rimanere in Italia, ma correre a Monza a metà del mese. Terzultima tappa a Barcellona in questo campionato no-stop, il 1 novembre. Il tracciato di Imola ospiterà il penultimo appuntamento, mentre il gran finale sarà a Vallelunga il 5-6 dicembre.

Giulia Scalerandi