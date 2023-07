E’ Andrea Kimi Antonelli il vincitore di gara-2 al Mugello in F. Regional. Il pilota bolognese ha dominato, nonostante ben tre Safety Car, precedendo Camara e Sternshorne, con quest’ultimo protagonista di un incidente con Ramos nel finale di gara

DOPPIETTA PREMA CON ANTONELLI-CAMARA

Antonelli chiude alla grande un weekend quasi perfetto. Dopo essersi dovuto accontentare del secondo posto nella giornata di ieri, per il pilota bolognese è arrivata la vittoria davanti al compagno di squadra Rafael Camara, con quest’ultimo che ha infastidito il nostro portacolori solo nelle prime fasi di corsa.

Doppietta assicurata per Prema, che ancora una volta porta a casa punti importanti in ottica campionato, nonostante l’uscita nelle fasi finali di gara di Lorenzo Fluxa, che ha costretto la Direzione Gara ad attivare per la terza volta il regime di Safety Car.

Il podio viene completato da Martinius Sternshorne, davanti Sergio Ramos, nonostante un brutto incidente che li ha visti coinvolti sulla linea del traguardo.

SPAVENTOSO INCIDENTE STENSHORNE-RAMOS

Un incidente piuttosto brutto ha coinvolto il leader del campionato Martinius Stenshorne e Sergio Ramos: i due, in continua lotta per la terza piazza per tutta la gara, si sono ritrovati ancora a lottare a pochi metri dalla linea del traguardo, venendo a contatto.

Il driver di R-Ace Gp è finito violentemente contro il muretto del rettilineo principale, distruggendo la vettura. Nonostante l’enorme spavento, i duellanti sono usciti illesi dalle loro vetture, mantenendo le posizioni che avevano prima del crash.

Nel finale di gara out anche Joshua Dufek, a causa di un testacoda che lo ha trascinato fuori pista.

CAMPIONATO APERTISSIMO: ANTONELLI SI AVVICINA A STENSHORNE

Con il successo di oggi, Antonelli guadagna punti pesanti sul diretto avversario, salito oggi sul terzo gradino del podio. Martinius Stenshorne sarà chiamato d’ora in poi ad essere perfetto, se vorrà mantenere la leadership del campionato.

Il norvegese resta al comando con 154 punti, ma ora è fortemente minacciato dal nostro Antonelli, che lo bracca da vicino a quota 152 punti, riaprendo di fatto il campionato. Tramnitz resta terzo a quota 119 punti, quindi Haverkort fermo a 98 punti.

Appuntamento fra due settimane con il round francese di Le Castellet, dal 21 al 23 luglio.

Giulia Scalerandi