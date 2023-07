È ancora Martinius Stenshorne a vincere in Formula Regional Europea. Nella prima gara del round al Mugello, il pilota norvegese della R-Ace GP ha conquistato la sua quarta vittoria stagionale precedendo Andrea Kimi Antonelli, che non è riuscito a contenerlo. Terzo è Tramnitz, mentre quarto è Haverkort, con i primi quattro che chiudono nello stesso ordine della classifica del campionato. Ottima prestazione per Maya Weug, che chiude nona in zona punti.

Cronaca della gara

In un weekend condizionato dall’assenza della MP Motorsport, in segno di lutto per la morte di Dilano Van’T Hoff a Spa, a partire dalla pole è Martinius Stenshorne, più veloce nel gruppo A in qualifica, mentre al suo fianco c’è Andrea Kimi Antonelli, primo nel gruppo B. Alle loro spalle partono gli altri due contendenti al titolo, Tramnitz a Haverkort. Alla partenza Antonelli non ha uno scatto particolarmente brillante, ma riesce comunque a mantenere la posizione, mentre Stenshorne arriva alla San Donato tranquillamente in vantaggio. Il norvegese è bravo a costruire un certo margine nei confronti degli inseguitori, mentre alle loro spalle nella prima metà di gara le uniche azioni di rilievo riguardano Maya Weug che, dopo un’ottima partenza, si è portata in quinta posizione. La pilota olandese inizia a fare il gambero e viene passata in poco tempo sia da Dufek, che da Fluxa e Camara.

Dopo qualche giro in cui il vantaggio di Stenshorne si assesta a circa 1.8 secondi, Antonelli suona la carica e inizia a recuperare sul norvegese. Prima che riesca però ad arrivargli sotto, a centro gruppo Smal e Durksen entrano a contatto: il russo con licenza del Kirghizistan finisce in ghiaia e deve quindi entrare la Safety Car, annullando il vantaggio di Stenshorne. La vettura di sicurezza rientra all’inizio del giro 11, ma Stenshorne gestisce bene la ripartenza e resta al comando. Il norvegese della R-Ace GP torna a costruire un vantaggio importante su Antonelli, chiudendo comodamente la gara al comando.

Sul podio, insieme a Stenshorne e Antonelli, sale Tramnitz, mentre chiudono a punti anche Haverkort, Dufek, Camara, Fluxa, Capietto, Weug e Giusti. Di seguito, ecco la classifica della gara.

Classifica Formula Regional European by Alpine: Stenshorne 139, Antonelli 127, Tramnitz 113, Haverkort 88, Camara 75.

La Formula Regional tornerà domani mattina, con le qualifiche alle ore 08.30 e con gara 2 alle 16.25.

Alfredo Cirelli