Gregoire Saucy conferma la pole e vince la seconda gara dell’anno della F. Regional, ultima del weekend di Imola. Il pilota svizzero ha dovuto gestire due ripartenze dopo safety car sventando ogni tentativo di offensiva da parte di Paul Aron, secondo classificato. Termina a podio anche Zane Maloney, dopo il flop di alcuni attesi protagonisti.

SAUCY LEADER DOPO IMOLA, BENE MINI’

Vittoria e leadership per Saucy che chiude al meglio il primo weekend della nuova Formula Regional by Alpine. La seconda gara del weekend imolese ci regala un podio del tutto diverso rispetto a quanto accaduto nella giornata di ieri. Dopo il quarto posto di gara-1, Paul Aron chiude secondo, sfruttando una pessima partenza di David Hadrien, mentre Maloney riscatta lo zero di ieri con la terza posizione odierna.

Hadrien dopo il quasi stallo al via passa sotto la bandiera a scacchi in quarta posizione, davanti a William Alatalo e Gabriele Minì, oggi più brillante rispetto rispetto a ieri. Solo settima posizione per il vincitore di gara-1, David Vidales, autore di una pesante escursione di pista nel corso del primo giro. La top ten viene chiusa da Mari Boya, Oliver Goethe e Elias Seppanen.

Cronaca

Quinto classificato ieri, Gregoire Saucy scatta dalla pole, alle sue spalle chiude la prima fila il francese David Hadrien. E’ proprio il pilota R-ace GP ad avere un pessimo avvio, quasi stallando allo start. Difficoltà nel corso del primo giro anche per il vincitore di gara-1, David Vidales, autore di un’escursione sull’erba dopo un serrato duello per la terza posizione.

I piloti riescono a terminare appena una tornata prima dell’ingresso della safety car. Jasin Ferati finisce in testacoda e la sua vettura resta bloccata nella ghiaia. Saucy ha mantenuto la prima posizione, alle sue spalle c’è ora Paul Aron. Alla ripartenza impazza una lotta serrata per le posizioni adiacenti alla top ten, mentre poco più tardi un duello per il quarto posto tra Beganovic e Quinn termina con entrambi i piloti nella ghiaia.

Troppo aggressiva la manovra difensiva del pilota Prema che, oltre a danneggiare l’ala anteriore della propria vettura, mette fuori gioco l’avversario. Viene così chiamata in causa la seconda safety car della giornata. Nel periodo di neutralizzazione termina anche la gara di Pietro Delli Guanti.

La safety car lascia spazio alla lotta quando mancano 8 minuti al termine. Si innesca una battaglia tra Vidales e Gabriele Minì per la sesta posizione, con il pilota siciliano ad avere la meglio. Non succede più nulla davanti, Saucy vince senza correre troppi rischi davanti a Aron e Maloney.

Formula Regional che tornerà nel secondo weekend di maggio, ancora in concomitanza con la Formula 1.

Qui i risultati di gara-2.

Samuele Fassino