E’ David Vidales a vincere la gara d’apertura della F. Regional in quel di Imola. Il pilota spagnolo regala, sotto regime di Safety Car, il successo al team Prema. Alle spalle del driver #12, le vetture di Alex Quinn e Hadrien David, che completano il podio.

Per ben tre volte la Safety Car è scesa in pista, in una gara ricca di colpi di scena e purtroppo non fortunatissima per i nostri portacolori, con Marinangeli e Pesce fuori dai giochi e Gabriele Minì (undicesimo), primo degli italiani al traguardo.

La Cronaca

David Vidales scatta davanti a tutti dalla prima casella, ma è tallonato da Alex Quinn, che lo segue da vicino. Dino Beganovich va fuori pista ed è costretto a perdere delle posizioni al rientro, mentre è Hadrien David che viaggia in terza piazza.

Nicola Marinangeli e Brad Benavides terminano la loro garA nella ghiaia ed entra in gioco la Safety Car. Gabriele Minì passa Andrea Rosso, intanto Nico Gohler sbaglia: esce di pista e rientra parecchie posizioni indietro.

Safety Car ancora in pista, perchè Tommy Smith è contro le barriere: il pilota JD Motorsport è infatti finito in testacoda. Al re-start Quinn sbaglia e perde terreno dal leader: ora l’inglese deve difendersi dall’arrivo dell’arrembante David.

Lotta per la sesta posizione fra Beganovich e Isack Hadjar! Quinn fa segnare un nuovo giro veloce, mentre la lotta per la decima piazza entra nel vivo con Mari Boya che si deve difendere da Minì, tallonato a sua volta da Rosso.

Emidio Pesce in pit-lane. Piano piano Quinn recupera terreno su Vidales a poco più di 3 minuti dal termine. Rosso e Kas Haverkoort lottano, ma il pilota MP Motorsport va in testacoda e finisce nelle barriere dopo il contatto da dietro da parte di Patrick Pasma: ancora una volta la vettura di sicurezza congela il gruppo.

La Safety Car porta i piloti al traguardo: vittoria assicurata per Vidales, davanti a Quinn e David. Primo degli italiani al traguardo è Minì, undicesimo, quindi Rosso, Delli Guanti e Pizzi.

Sono mancati all’appello Lena Buhler, a causa della mano dolorante e Franco Colapinto, impegnato nell’European Le Mans Series. Domani gara-2 dalle ore 12.15.

Leggi anche: F. REGIONAL | TEST BARCELLONA: PASMA E SAUCY AL TOP

Giulia Scalerandi