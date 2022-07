La Formula Regional torna in pista in Ungheria per il sesto round. Gara 1 vede la prima volta di Haverkort sul gradino più alto del podio, seguito da Minì e Bilinski in terza posizione (sul podio per la prima volta). Beganovic vede il distacco in classifica ridursi.

Partenze determinanti

Allo spegnersi dei semafori, Paul Aron, partito secondo, perde numerose posizioni e finisce ottavo, mentre Haverkort dalla pole scatta perfettamente. Il primo classificato cerca di creare il vuoto, ma è inseguito da Gabriele Minì e a distanza da Bilinski. Ottima partenza anche per Dino Beganovic, il quale ha recuperato cinque posizioni dopo essersi qualificato undicesimo. Il via è così determinante per la lotta al campionato. I due piloti Prema, infatti, sono diretti rivali e Aron sa che se vuole recuperare punti importanti sul suo compagno di squadra, deve guadagnare la posizione su Beganovic, cosa che gli riesce a fine gara.

Haverkort domina gara 1 dall’inizio aumentando in seguito il distacco sugli inseguitori che sperano in una safety car. Nonostante il ritiro di Barrichello, quest’ultima non arriva portando così a vedere la lotta per il terzo posto tra Bilinski e Fornaroli.

Ordine d’arrivo

Gara 1 di Formula Regional in Ungheria ha visto, grazie al secondo posto di Minì, il sorpasso in classifica dell’italiano su Aron. Ecco l’ordine di arrivo:

1 – Kas Haverkort – VAR – 31’54”578

2 – Gabriele Minì – ART – 4”326

3 – Roman Bilinski – Trident – 19”103

4 – Leonardo Fornaroli – Trident – 19”524

5 – Joshua Dufek – VAR – 20”434

6 – Paul Aron – Prema – 20”743

7 – Dino Beganovic – Prema – 22”074

8 – Hadrien David – R-Ace – 23”455

9 – Gabriel Bortoleto – R-Ace – 24”059

10 – Esteban Masson – FA Racing – 27”993

11 – Laurens Van Hoepen – ART – 28”324

12 – Sami Meguetounif – MP Motorsport – 29”811

13 – Mari Boya – ART – 30”186

14 – Noel Leon – Arden – 32”195

15 – Lorenzo Fluxa – R-Ace – 33”465

16 – Joshua Durksen – Arden – 33”671

17 – Sebastian Montoya – Prema – 38”619

18 – Victor Bernier – FA Racing – 39”940

19 – Owen Tangavelou – RPM – 40”245

20 – Santiago Ramos – KIC – 43”046

21 – Pietro Delli Guanti – RPM – 43”962

22 – Levente Revesz – VAR – 44”753

23 – Francesco Braschi – MP Motorsport – 46”766

24 – Pietro Armanni – Monolite – 47”726

25 – Matias Zagazeta – G4 Racing – 47”961

26 – Maceo Capietto – Monolite – 50”768

27 – Andrea Rosso – RPM – 51”361

28 – Piotr Wisnicki – KIC – 53”199

29 – Axel Gnos – G4 Racing – 54”156

30 – Nicolas Baptiste – FA Racing – 56”326

31 – Hamda Al Qubaisi – Prema – 1 giro

Appuntamento con gara 2 domani ore 16:40.

Anna Botton