Le squadre di EWC stanno continuando a prendere forma. In particolare il Wojcik Racing Team, squadra che ha due Yamaha R1 sia nella classe regina (#77) che nella Superstock (#777) ha annunciato i propri piani per la stagione endurance 2023, puntando in alto per quanto riguarda entrambe le categorie.

CLASSE EWC: COLPACCIO VIÑALES

La compagine polacca ha chiuso al 5° posto nella classe EWC lo scorso anno grazie ad una top 5 nella 24h di Spa-Francorchamps ed un incredibile podio nel concitato Bol d’Or, chiuso al 2° posto. Durante questo inverno è arrivata una nuova firma: nella giornata di ieri la squadra ha ufficializzato Isaac Viñales. Il cugino del più famoso Maverick ha militato a lungo nel paddock WorldSBK, gareggiando nella massima categoria nel 2021. Nel corso del 2022 il pilota spagnolo ha corso 5 round nel mondiale WorldSSP con D34G Racing, chiudendo tre volte all’interno della top 10.

“Sono contento di questa opportunità: Wojcik è una grande squadra EWC e possiamo fare delle belle cose insieme. L’atmosfera è ottima, il che è importante in una gara di durata. Dai primi kilometri ho visto che la Yamaha è un’ottima moto e sappiamo come renderla migliore. È difficile parlare dei nostri obiettivi visto che l’endurance è una disciplina nella quale può succedere di tutto: faremo tutto il possibile per combattere per le posizioni di vertice.”

Gli altri due piloti sono gli esperti delle gare di durata Sheridan Morais e Mathieu Gines, già sul podio al Bol d’Or con i colori di Wojcik nella classe EWC.

CLASSE SST: CONFERMATI MANFREDI E WEBB, ARRIVA KRZEMIEN

Anche la #777 della classe Superstock del campionato EWC ha una compagine davvero competitiva. Rispetto all’anno scorso è cambiato un solo nome, quello del rientrante Kamil Krzemien. Il 23enne polacco ha già rappresentato il tema Wojcik, conquistando un podio di classe nella 8h di Oschersleben ed il titolo nazionale nella Superstock 1000. Il polacco si unirà quindi al duo d’esperienza formato da Danny Webb e dal nostro Kevin Manfredi, entrambi confermati rispetto alla scorsa stagione. Nonostante abbiano dimostrato velocità nel corso della stagione, per un motivo o per un altro non hanno mai concluso una gara con un piazzamento di livello.

Valentino Aggio

