Come già anticipato, Kawasaki SRC lascerà la posizione di formazione di riferimento Kawasaki nell’EWC al team giapponese Trickstar. Ryuji Tsuruta sarà alla guida del team, De Puniet, Watanabe e Ponsson i piloti 2023

UN 11 VIOLA

Cambia tutto per non cambiare molto. Capita spesso che i team che abbandonano i mondiali travasino il personale in altre squadre, ma in questo caso il passaggio è veramente breve. Kawasaki subisce il ritiro di Gilles Stafler e del team SRC, per passare tutto il materiale (numero 11 compreso) al team Trickstar per il mondiale EWC 2023. La compagine giapponese, nota per i colori verde e viola ripresi dall’EVA01 di Neon Genesis Evangelion, diventerà il team di riferimento di Akashi, andando a competere con FCC TSR Honda, Yamaha Yart e Suzuki SERT per il titolo mondiale Endurance.

NON SOLO LA MOTO

Dal team SRC non verrà prelevata solamente la moto. Sebbene l’esperienza di Stafler sia insostituibile, Ryuji Tsuruta (team manager Trickstar) preleva tutto il team francese, compreso Thomas Baudry (technical manager SRC). Al confermato De Puniet si aggiungono Kazuki Watanabe (ex SERT e wild card in MotoGP) e Christophe Ponsson, di cui De Puniet è coach. La ZX10-RR abbandonerà inoltre gli pneumatici Dunlop in favore delle (altrettanto giapponesi) Bridgestone. Ci sarà da lavorare in vista di Le Mans il 15 aprile, ma i preparativi sono già iniziati.

IL COMMENTO DI TSURUTA

“In qualità di Team Manager, guiderò la squadra e parteciperemo a pieno titolo al FIM Endurance World Championship con la missione di vincere il titolo. Dopo che Gilles ha preso la decisione di ritirarsi, abbiamo ricevuto il suo pieno supporto e la sua collaborazione e quella del suo staff , mentre François Ribeiro, Head of Discovery Sports Events, il promotore dell’EWC, Kawasaki France, Kawasaki Europe, Kawasaki Motors Japan e Webike, ci hanno supportato in questo progetto. Sono passati 10 anni da quando Trickstar Racing ha iniziato a competere nell’EWC, a Le Mans nel 2013, con l’obiettivo di diventare team campione al mondo. Cogliamo l’occasione per esprimere la nostra più sentita gratitudine al mondiale EWC, a Kawasaki, a Webike e agli altri sponsor e parti correlate per averci dato l’opportunità di affrontare questa sfida”.

Alex Dibisceglia

