La stagione 2023 di Roberto Rolfo riparte con OG Motorsport, che proseguirà nella classe EWC Superstock anche per quest’anno. In programma le tre 24H, ad affiancare il nostro RR44 nuovamente Cocoro Atsumi e la nuova aggiunta Ludovic Rizza

PRONTA LA LINE UP

OG Motorsport annuncia i programmi per il 2023, con una chiara intenzione di puntare al titolo EWC Superstock insieme a Roberto Rolfo, Cocoro Atsumi e Ludovic Rizza. Dopo un 2022 di assestamento e di prova, la R1 #66 è matura per puntare ad un risultato importante, come dimostrato a Spa Francorchamps. Rolfo e Atsumi, insieme a Santo Domingo (in sostituzione dell’infortunato Plancassagne), hanno già fatto assaggiare il podio ad OG Motorsport proprio in Belgio. “Abbiamo lavorato molto duramente per arrivare a questo punto “, ha spiegato il Team Manager Fabrice Auger. “Nel 2022 abbiamo conquistato il podio a Spa e guidato la categoria Superstock al Bol d’Or fino alla 12a ora, quindi il nostro obiettivo è chiaramente quello di essere protagonisti per tutta la stagione 2023”.

UN ANNO IMPREVEDIBILE

Il 2023 nell’EWC sarà un anno pieno di incognite, non solo per Rolfo & company ma per tutta la griglia. Bisognerà capire l’impegno di Suzuki dopo gli annunci di ritiro e di rientro, anche se il team No Limits annuncerà il nuovo mezzo proprio questa domenica 5 febbraio, abbandonando la casa di Hamamatsu. Per la Superstock saranno solo 3 gli appuntamenti in calendario, le 3 24H di Le Mans, Spa Francorchamps ed il Bol D’Or al Paul Ricard. Ducati ERC sembra pronta per essere della lotta davanti, e BMW dovrà decidere se correre con la nuova o con la vecchia S1000RR. Insomma, se il 2022 è stato un anno sorprendente, il 2023 sarà ancor più imprevedibile.

DOPPIO MESTIERE PER ROLFO

Roberto Rolfo in tutto questo non avrà solo l’EWC 2023 a cui pensare. Per RR44 proseguono infatti i corsi di guida, con un calendario ancora più corposo. Noi di LiveGP siamo stati a Borgo Ticino a provare il metodo Rolfo insieme ad amici e colleghi di altre testate, qui potete trovare il nostro racconto. Attendiamo Roberto anche in zona Lazio, dove si lavora con il team Leopard per organizzare alcune date al circuito di Viterbo. Qui il calendario corsi completo della Scuola RR44.

