In HRC gli ufficiali per la 8H di Suzuka 2022 EWC saranno Iker Lecuona, Tetsuta Nagashima e Takumi Takahashi. Kawasaki conferma Rea e Lowes insieme ad Haslam mentre Yamaha e Suzuki supporteranno i team ufficiali

LO SQUADRONE ALATO

Si avvicina la 8H di Suzuka del mondiale EWC 2022 e le squadre iniziano ad affilare le armi. In particolare Honda ci tiene a riconquistare la competizione casalinga, e per l’occasione prepara uno squadrone enorme. Intanto in HRC ufficiale ci saranno Iker Lecuona, Tetsuta Nagashima e Takumi Takahashi a condurre la CBR-RRR #33, ma non è finita qui. Oltre ovviamente a F.C.C TSR, si uniranno alle file il team Astemo Honda Dream (Sakumoto-Watanabe-Hada), ATJ WithJapan Post (Iwata, Yuki Takahashi e Koyama). Si aggiungono SDG Honda (Nagoe-Uramoto-Enokido), Asia-Dream Racing (Zaidi-Salim-TBC), Toho Racing (Kiyonari-Kunimine-TBC) e Murayama Honda (Akiyoshi-Deguchi-Konno).

KAWASAKI RISPONDE

Non sarà da meno Kawasaki, che non potrà contare su un plotone così folto ma che giocherà la carta della costanza. L’ultima 8H di Suzuka dell’EWC infatti risale al 2019 ed è stata proprio vinta da Jonathan Rea e Leon Haslam. Frutto della discordia fu Toprak Razgatlioglu, che per la sua chiamata senza però schieramento ruppe i rapporti con Kawasaki. Se all’epoca si pensava che il turco fosse troppo “esuberante”, quest’anno viene nuovamente premiata la costanza di Alex Lowes, vincitore delle edizioni 16/17/18 con Yamaha ufficiale.

NIENTE SPECIAL TEAM YAMAHA E SUZUKI

Non ci saranno team speciali per la 8H di Suzuka EWC 2022 per Suzuki e Yamaha, ma qualche cambiamento è previsto. In casa Suzuki SERT ci sarà il cambio di Gregg Black, che passerà ad essere pilota riserva a vantaggio dell’eroe locale Kazuki Watanabe, che si unirà a Sylvain Guintoli e Xavier Siméon. Non ci dovrebbero essere cambiamenti in Yamaha YART, che per l’occasione indosserà i colori ufficiali di Iwata, confermando Canepa, Fritz, Hanika e Mulhauser come riserva in campo. Appuntamento il 5-6 luglio per i test ufficiali con anche Jonathan Rea in pista, poi il 7 agosto lo start della EWC 8H Suzuka 2022

Alex Dibisceglia

