Modificato il formato, non è cambiata la sostanza: HRC conquista la pole position nella Top10 Trial EWC della 8H di Suzuka 2022 davanti a KRT e YART. Niente Superpole ma turno di qualifiche cronometrate. Brutto incidente per Gino Rea su FCC TSR Honda, portato via in elisoccorso

DOMINIO HRC

La EWC 8H di Suzuka 2022 per HRC è una vera e propria fissazione, e la pole conquistata nella Top10 Trial dimostra che per Honda quest’anno la possibilità di tornare a vincere in casa è reale. Ovviamente è toccato a Tetsuta Nagashima portare a casa il best lap di giornata, nuovamente sotto il muro del 05 con uno strabiliante 2’04”934, giro assolutamente valevole per la pole position. Nelle prime dieci posizioni ci sono ben 6 moto supportate da Honda Racing, che monopolizzano le posizioni dalla quarta all’ottava. Cambiato in corso d’opera il format, diventato un turno di qualifiche normali per evitare che la pioggia (prevista durante il turno ma non arrivata) ne falsasse i risultati.

ANCORA KRT E YART

A rompere le uova nel paniere della casa alata ci hanno pensato KRT e YART, prendendosi rispettivamente seconda e terza piazza. Per Kawasaki è Rea a fermare il cronometro a soli due decimi di distacco dal capolista, mentre per YART il best è del nostro Canepa. I distacchi ovviamente sono stati più elevati per la compagine Yamaha, con 6 decimi da Rea e 8 da Nagashima, ma considerando che per le altre due formazioni è stato messo in campo un dream team apposito per la 8H di Suzuka 2022, questo Time Trial per YART non è andato affatto male.

PAURA PER GINO REA

La quarta piazza è appannaggio di FCC TSR Honda, che però sicuramente non sarà al 100% per la gara. La motivazione è l’incidente di Gino Rea, caduto alla Triangle Chicane e rimasto a terra. Le immagini mostravano un pilota privo di coscienza, che poi è stato trasportato all’ospedale tramite l’elisoccorso presente in circuito. Per il momento non sono stati trasmessi comunicati ufficiali da parte dell’organizzazione ne da parte dal team, vi terremo aggiornati nel corso della giornata.

8H SUZUKA 2022, TOP10 TRIAL

Alex Dibisceglia

Leggi anche: MOTOGP | DUCATI SFOGGIA LE NUOVE ALI IN STILE “STEGOSAURO” A SILVERSTONE