Arrivano i primi responsi del cronometro ufficiale per la 8H di Suzuka 2022 del campionato EWC, e Honda HRC dimostra subito di essere al top con Nagashima ad abbattere il muro del 2’05. Dietro di lui YART grazie al tempo di Niccolò Canepa, problemi per Jonathan Rea bloccato dalla pioggia. Guintoli out

IL PRIMO SOTTO IL 2’05

Che HRC avesse intenzione di dominare la 8H di Suzuka 2022 nel contesto EWC lo si era capito dal numero di squadre schierate. Ma era difficile immaginare che Tetsuta Nagashima avrebbe fatto tutta questa differenza: il collaudatore ufficiale di Honda e HRC sicuramente conosce la pista a memoria. Però il suo 2’04”942 è attualmente il miglior giro nel comparto EWC mai effettuato durante le qualifiche di una 8H di Suzuka, quindi nel 2022 Jonathan Rea si è visto soffiare il suo primato personale. Ovviamente un tempo del genere ha portato la Honda #33 in cima alla lista degli ammessi alla Top10 Trial di domani.

YART E KRT

Seconda squadra ammessa alla qualifica speciale del sabato è YART, grazie a Niccolò Canepa che ritocca il suo record da pilota italiano a Suzuka e scende sul 2’05”863. Dietro la compagine austriaca entra Kawasaki KRT, che però non ha potuto fare affidamento sul tempo di Jonathan Rea, sempre in pista con la pioggia. Insieme a loro in Top10 Trial ci saranno Astemo Honda Dream SI RacingF.C.C. TSR Honda, i primi gommati Dunlop BMW Motorrad World Endurance, Sakurai Honda, SDG Honda Racing, Honda Suzuka e EVA 01 TRICK STAR Kawasaki.

Testing Pit Stop in Suzuka.

Starting the countdown to the 8 Hours Race! pic.twitter.com/mxvX7gbqjI — KRT WorldSBK (@KRT_WorldSBK) August 4, 2022

E LA SERT?

Per la SERT l’assenza del doppio punteggio quest’anno è una buona notizia, visti i problemi che stanno avendo. In primis Xavier Simeon è stato sostituito da Gregg Black, a causa dell’infezione da COVID rimediata dal belga ancora prima di partire. Sulla GSX-R #1 ci sarà anche Watanabe, ma saranno solo loro due a dover correre la 8H di Suzuka 2022 e difendere la leadership dell’EWC. Sylvain Guintoli, previsto ovviamente in sella alla SERT, si è reso protagonista di un incidente il martedì e non sarà al via della gara giapponese. Appuntamento domani alle ore 10:30 italiane per i risultati della Top10 Trial.

End of the first testing day at Suzuka circuit. The riders set up good analysis of the track and the bike. Despite a crash of @SylvainGuintoli, the franco-japanese team will be ready for tomorrow test.@Yoshimura_JPN @SERTofficiel @motul @Bridgestone @FIM_EWC pic.twitter.com/ylkrTltdhL — Yoshimura_SERT_Motul_official (@Yoshimura_SERT) August 2, 2022

Alex Dibisceglia

