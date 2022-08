MotoGP | GP Gran Bretagna, FP1: Zarco cade ma chiude in testa

Terminata la lunga pausa estiva la MotoGP torna in pista nel circuito di Silverstone, dove Zarco svetta nelle FP1 davanti a Bagnaia e Rins. Il francese di Ducati Pramac è prima caduto e poi, salendo sulla seconda moto, ha firmato il record del turno in 1:59.892. Scivolata ad inizio sessione anche per Bagnaia, poi secondo a fine FP1 davanti ad Alex Rins, vincitore nel 2019. Un problema tecnico rallenta il lavoro di Quartaro, tornato in pista senza problemi.

ZARCO E BAGNAIA CADONO MA CHIUDONO LE FP1 DAVANTI A TUTTI

La prima sessione di prove libere della MotoGP a Silverstone ha visto sia Zarco sia Bagnaia finire a terra salvo poi svettare nella classifica finale con soli ventisette millesimi di differenza. Utilizzando la seconda moto Zarco ha fermato il cronometro sul tempo di 1:59.893 e ha preceduto Bagnaia, dopo il quale i distacchi lievitano superando i tre decimi.

Al terzo posto troviamo Alex Rins, che nel 2019 riuscì a battere Marc Marquez in un duello al photofinish. Lo spagnolo di Suzuki ha battuto il leader del mondiale Fabio Quartararo, ad inizio turno costretto a rientrare nel proprio box a spinta (aiutato da Jack Miller) a causa di un ipotetico problema elettronico. Il francese ha anche simulato il long lap penalty che domenica dovrà scontare nei primi giri della corsa.

La quinta posizione vede protagonista la Honda LCR di Takaaki Nakagami, l’unico pilota della casa alata capace di piazzarsi nei primi dieci. Il giapponese è seguito a meno di due decimi dalla coppia Aprilia formata da Aleix Espargaró e Maverick Viñales, tra i più attivi nel turno inaugurale del GP britannico. L’ottavo posto è occupato dall’iridato 2020 Joan Mir, in ritardo di sei decimi rispetto al compagno di squadra e classificatosi davanti a Jorge Martin e Brad Binder, rispettivamente al nono e decimo posto. Al di fuori della Top10 figurano piloti di alto calibro quali Pol Espargaró (11°), Jack Miller (12°) ed Enea Bastianini (16°).

MOTOGP | GP GRAN BRETAGNA | RISULTATI PROVE LIBERE 1

Il secondo turno di prove libere scatterà oggi alle ore 15:10 italiane e sarà fondamentale per comprendere ed analizzare le condizioni della pista in un orario simile a quello in cui si correrà il Gran Premio.

Matteo Pittaccio

