Una vera e propria gara ad eliminazione questa 24h di Le Mans, primo round della stagione FIM EWC 2023, a solo un quarto d’ora dallo scoccare delle 8 ore di gara BMW Motorrad World Endurance finisce a terra mentre era a ruota di F.C.C. TSR Honda France. Una gara che nelle prime fasi ha tolto dai giochi diversi team che si auspicavano di fare il colpaccio ma che ha continuato a segnare ritiri prestigiosi come quello di MotoAin e quello della Kawasaki BMRT 3D Maxxess Nevers vincitrice della coppa del mondo STK 2021. Grazie alla caduta di BMW sale sul podio virtuale Ducati ERC ad aprire il treno degli inseguitori, quinta e sesta di classe STK la Kawasaki #33 con l’equipaggio tutto tricolore e la #44 di No Limits Motor Team.

FCC TSR HONDA FRANCE MACINA STRADA

Il team franco nipponico continua a comandare la 24h di Le Mans, i campioni del mondo FIM EWC in carica vogliono ripartire in questo 2023 alla grande e così stanno facendo. Con Yoshimura SERT Motul fuori dai giochi dopo una sola curva per il team #1 che non ha commesso errori (solo uno stop&go dovuto ad un errore ai box proprio pochi minuti fa, ndr) sembra aver avuto strada spianata verso il primo abbuono alle 8 ore di gara. Seconda posizione per YART che insegue la la Honda #1 con un giro di ritardo. YART sarebbe potuta essere al comando ma ha perso circa tre minuti per sostituire le pinze anteriori dei freni.

Sogni infranti anche per BMW Motorrad World Endurance, a soli quindici minuti dallo scoccare della ottava ora, Illya Mykhalchyk che si trovava a soli dodici secondi dal leader è finito a terra, scivolando in classifica fuori dalla top5. Ad approfittarne è Ducati ERC che dopo un ottimo Bol d’Or continua a mostrare i propri progressi in pista. Per il team tedesco però continuano i problemi al box, ancora troppo lento per poter competere ad armi pari con gli altri top team dell’EWC.

BOLLINGER MIGLIOR KAWASAKI

Ancora una volta è la #4 svizzera la miglior Kawasaki in gara, il team svizzero si trova in quarta piazza. La #4 è stata rallentata da una safety car che gli ha costretti a perdere mezzo giro rispetto a Ducati ERC. Quinta posizione per la #333 passata da Yamaha a Honda il team Viltaïs Racing a precedere la Kawasaki #11. Il nuovo team ufficiale Kawasaki Webike Trickstar continua il processo di crescita della nuova Ninja. Si trova in settima piazza dopo la caduta BMW World Endurance Team che dovrà ricostruire la propria posizione sul podio nelle restanti 16 ore di gara.

TECMAS RACING COMANDA NELLA STK

Dopo aver impressionato nei test pre Le Mans, la BMW di classe STK #9 continua a dettare il passo anche in gara impensierendo anche diverse EWC. Seconda piazza di classe STK per la Honda #55 di National Moto con la Yamaha #36 in terza piazza virtuale. Si trovano in quinta e sesta piazza le due squadre con più tricolore del paddock dell’EWC ovvero la #33 di Kawasaki Louis April Moto con i nostri Saltarelli, Calia e Gamarino e la Honda #44 di No Limits Motor Team. La Honda “giallonera” del team di Moreno Codeluppi è al debutto in gara dopo vent’anni di Suzuki.

Mathias Cantarini