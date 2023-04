Inizia a sorgere il sole sul circuito francese: la 24h di Le Mans 2023 ha superato la notte e si dirige verso l’ultimo terzo di gara. Il primo appuntamento del FIM EWC vede ancora i campioni in carica F.C.C. TSR Honda France #1 saldamente in testa davanti a ERC Ducati #6 e YART Yamaha #7.

NOTTATA TRANQUILLA PER HONDA, MA NON PER YART

La squadra franco-nipponica continua la propria marcia trionfale che li ha visti in testa già all’ottava ora di gara. Il terzetto formato da Mike Di Meglio, Josh Hook e Alan Techer ha aumentato il proprio vantaggio a ben 3 giri sugli inseguitori. La notte, spesso insidiosa nell’endurance e soprattutto nel EWC alla 24h di Le Mans, non ha rappresentato un problema per la Fireblade. Almeno per ora, si può parlare di una gara praticamente perfetta per F.C.C. TSR Honda France, che può anche fare affidamento sul duello a distanza per la seconda posizione.

Al momento la piazza d’onore spetta a ERC Ducati #6, che ora ha superato YART Yamaha #7, fermatasi ai box per la propria sosta. La squadra austriaca, che da anni rappresenta la casa di Iwata nel FIM EWC, è incappata in una caduta nel corso della notte. Proprio prima della 14^ ora di gara, Karel Hanika è scivolato a causa dell’olio in pista. Una vera e propria sfortuna per il pilota ceco, che non appena ha preso i freni in mano ha visto l’anteriore della sua R1 abbandonarlo. Fortunatamente, YART Yamaha ha riparato la propria moto in soli 8 minuti, rimanendo così in seconda posizione. Una gara senza particolari intoppi anche per ERC Ducati, che conferma il proprio continuo miglioramento dopo le ottime cose fatte vedere alla fine del 2022.

A TERRA ANCHE VILTAÏS RACING! CONTINUA LA RIMONTA DI YOSHIMURA SERT

Se YART Yamaha è stata in grado di mantenere la terza posizione, parte del “merito” è anche di Viltaïs Racing #333. La squadra francese, al proprio debutto sulla Honda 1000 RR-R, si trovava stabilmente in 3^ posizione. Come successo a Yamaha, Viltaïs Racing è stata protagonista di una caduta, sempre a causa di olio in pista. Questo è successo poco dopo lo scoccare della metà gara, mentre il tedesco Florian Alt si trovava alla guida. Come per la #7, anche la Honda #333 ha passato davvero poco tempo ai box: dopo solo 6’30” la #333 è uscita dal proprio box, ritornando così in pista. Al momento la squadra francese si trova in 6^ posizione, dietro Tati Team #4 e BMW Motorrad World Endurance Team #37.

Continua in maniera inesorabile la rimonta di Yoshimura SERT #12 in EWC alla 24h di Le Mans. La Suzuki, caduta proprio all’inizio della corsa dopo aver fatto segnare la pole position, è addirittura precipitata in 53^ posizione. Nel corso delle ore, il terzetto formato da Sylvain Guintoli, Etienne Masson e Gregg Black ha saputo recuperare fino all’attuale 12° posto. Mancando ancora quattro ore, la top 10 potrebbe essere un obiettivo fattibile per la squadra giapponese.

SST | TECMAS È INFALLIBILE, BENE NO LIMITS

Passando alla classe Superstock della 24h di Le Mans, continua il dominio della BMW di Tecmas #9. La squadra francese sta letteralmente dominando la propria categoria, rimanendo allo stesso tempo in 10^ posizione assoluta. In seconda posizione nella classe Superstock c’è RAC41 Honda #41, che rimane a tre giri di distanza dai leader di categoria. Terza posizione per 3ART Best Of Bike #36, che segue ad un giro di distanza dalla Honda davanti. In quarta posizione c’è un’altra Honda, quella di National Motos #55. Ottima rimonta per Wojcik Racing #777 di Kevin Manfredi, con la squadra polacca in 5^ posizione di classe dopo la brutta caduta avvenuta in partenza. Sesta piazza per il Honda No Limits #44.

EWC | 24H LE MANS, LA CLASSIFICA DOPO 16 ORE

Valentino Aggio

Leggi anche: EWC | 24H LE MANS, 8^ ORA: FCC TSR HONDA SEMPRE AL COMANDO, BMW A TERRA!