Con la NASCAR Whelen Euro Series 2023 pronta a prendere il via il 6-7 maggio sul Circuit Ricardo Tormo di Valencia, in Spagna, l’organizzatore del campionato, Team FJ, ha ricevuto un totale di 31 iscrizioni da 16 team provenienti da dieci diversi paesi europei e asiatici. La dodicesima stagione ufficiale della NASCAR europea promette battaglie spettacolari, grandi attrazioni per tutta la famiglia e il carattere “pure racing” che rende la EuroNASCAR la migliore serie per vetture turismo in Europa.

ALON DAY A CACCIA DEL QUINTO TITOLO

Il team campione in carica Hendriks Motorsport tornerà in EuroNASCAR 2023 con due auto: la Toyota Camry #50 e la Ford Mustang #7. La corazzata olandese ha vinto il Campionato Team quattro volte di fila, tre volte con la vettura numero 50 e una volta con la vettura numero 7 al vertice della classifica.

Dopo aver accompagnato Alon Day al quarto titolo piloti della EuroNASCAR PRO, PK Carsport schiererà la Chevrolet Camaro #24 con il chiaro intento di inseguire ancora una volta l’obiettivo più grande. Il più feroce rivale di Hendriks Motorsport, CAAL Racing, schiererà un totale di tre vetture #54, #56 e #88 – con una formazione forte su tutta la linea e le ambizioni di sempre, tra cui un gran numero di viaggi in Victory Lane.

Speedhouse by Lucas Lasserre schiererà in EuroNASCAR 2023 il maggior numero di auto con le vetture #14, #33, #40 e #64 iscritte per la stagione, nel tentativo di replicare le ottime prestazioni del 2022. L’organizzazione francese ha mostrato risultati promettenti nella stagione 2022 della NWES e sarà in lizza per ottenere di più. Un gruppo di tre vetture sarà messo in pista dal Team Bleekemolen, forte della prima vittoria della squadra in una gara EuroNASCAR PRO. Le vetture #69 e #72 saranno affiancate dalla #66.

ALEX CAFFI MOTORSPORT CONFERMA LA PRESENZA AL VIA

Dopo aver vinto il Junior Trophy ed essere stato in lizza per il titolo in una campagna moòto positiva lo scorso anno, Race Art Technology si espanderà a due vetture – #18 e #34 – e mirerà a consolidare un posto tra le migliori organizzazioni NWES. Academy / Alex Caffi Motorsport – una joint venture guidata da Federico Monti e Alex Caffi – riporterà le vetture #1 e #5 nel 2023, mentre Racingfuel Motorsport farà il passo successivo nella serie ufficiale europea NASCAR dopo aver fatto il suo debutto nel 2022. Il team svizzero guidato da Ferruccio Finkbohner proseguirà con due vetture, la #58 e la #94.

Anche i team veterani della NWES continueranno e svilupperanno i loro programmi mettendo in campo un forte mix di esperti piloti e giovani talenti: Marko Stipp Motorsport, tornerà con le vetture #46 e #48, Vict Motorsport continuerà il suo programma con le Chevrolet Camaro #8 e #9. Anche il The Club Motorsport iscriverà due vetture con le loro tradizionali #55 e #65.

Double V Racing andrà all’attacco con la Mustang #27 dopo aver fornito solide prestazioni nel 2022. Squadra veterana della NWES dal 2010, la RDV Competition di Franck Violas tornerà in griglia con la Camaro #3. Kenko Miura guiderà l’unico team non europeo in EuroNASCAR, pilota la Toyota Camry #74 per il Team Japan.

DUE NEW-ENTRY AI NASTRI DI PARTENZA

Due nuovi team hanno annunciato il loro debutto in EuroNASCAR 2023: Bremotion dalla Germania salirà sulla nuovissima vettura #99 che sarà assemblata dal top team olandese Hendriks Motorsport e consegnata all’organizzazione di Patrick Brenndorfer, mentre una nuova organizzazione dalla Bulgaria prevede di aggiungere ancora più talento internazionale alla NASCAR Whelen Euro Series e correre con le vetture #89 e #90.