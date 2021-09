E’ l’italiano Vittorio Ghirelli a conquistare il sesto round stagionale della EuroNASCAR PRO. Il campione in carica della EuroNASCAR 2 ha condotto al comando tutti e 17 i giri all’Autodromo di Most, regalando un’altra vittoria – la quarta della stagione – al team Hendriks Motorsport e balzando dal quarto al secondo posto in classifica.

GHIRELLI PROTAGONISTA

Il vincitore è sopravvissuto a una partenza movimentata e ha cercato di avvantaggiarsi sul gruppo, ma Sebastiaan Bleekemolen ha messo sotto stretta pressione il pilota nativo di Fasano. Ghirelli ha però tenuto un ritmo molto elevato e ha anche approfittato della battaglia per il secondo posto tra Bleekemolen e il leader della classifica Loris Hezemans. Mentre la Mustang #50 si è allontanata in testa, Hezemans è arrivato secondo davanti a Bleekemolen, che ha ottenuto il suo terzo podio della stagione.

“È stata una vittoria fantastica”, ha detto Ghirelli in Victory Lane. “Ho condotto ogni singolo giro e ho tenuto un bel ritmo. Sono stato in grado di controllare la gara e gestire il gap. Cosa posso dire? Il team Hendriks ha fatto un lavoro straordinario. La battaglia per il campionato è aperta e noi continuiamo a crederci e continuiamo a spingere”.

VILLENEUVE AI PIEDI DEL PODIO

Il compagno di squadra di Ghirelli, Hezemans, ha compiuto la mossa decisiva su Bleekemolen al giro 11. L’olandese non solo ha conquistato il secondo posto, ma ha anche mantenuto la testa della classifica del campionato. Negli ultimi giri, Bleekemolen ha difeso il suo posto sul podio da un arrembante Jacques Villeneuve, che ha semplicemente esaurito i giri utili per raggiungere la Mustang #69. L’ex campione di Formula Uno si è dovuto accontentare del quarto posto, riportando un solido risultato nella top-5 per Academy Motorsport / Alex Caffi Motorsport.

Al giro 15, Lucas Lasserre ha passato Giorgio Maggi e ha completato la top-5 di una gara ricca di azione sui 4,1 chilometri che ospitano il NASCAR GP Czech Republic. Con il sesto posto sotto la bandiera a scacchi, Maggi ha conquistato la vittoria nel Junior Trophy, riservato ai piloti fino a 25 anni di età. Il veterano della NWES Frederic Gabillon segue al settimo posto davanti al suo compagno di squadra in RDV Competition, Ulysse Delsaux, che è anche secondo nella classifica del Junior Trophy.

Il finlandese Henri Tuomaala di DF1 Racing ha concluso nono. Una posizione che lo ha portato al primo posto nella classifica del Challenger Trophy, trofeo per i piloti bronze e silver della EuroNASCAR PRO. È stato raggiunto sul podio da Michaela Dorcikova e Yevgen Sokolovskiy. Ha completato la top-10 assoluta il compagno di squadra di Tuomaala, Nicolò Rocca.

La prima curva della corsa è stata un condensato di adrenalina: la Chevrolet Camaro di Solaris Motorsport di Francesco Sini è stata catapultata in aria dopo un contatto in mezzo al gruppo e a causa dello spettacolare incidente, diverse vetture hanno riportato danni ingenti. La safety car è così entrata in pista e la bandiera verde è tornata a sventolare al giro 4.

Al giro 6, Alon Day ha riscontrato problemi tecnici alla sua Chevrolet Camaro #88 CAAL Racing. È stato un momento straziante per il vincitore della gara di sabato, che ha dovuto fare ritorno ai box. I meccanici di CAAL Racing hanno aperto il cofano, mentre l’israeliano è sceso dalla sua vettura. Un altro sfortunato ritiro per Day nella stagione NWES 2021.

LA CLASSIFICA: GUIDA HEZEMANS

Dopo il NASCAR GP Czech Republic, Hezemans guida il campionato con 18 punti di vantaggio sul compagno di squadra Ghirelli. Gianmarco Ercoli, che ha concluso la gara dodicesimo posto, è terzo con 24 punti di distacco. Rocca è quarto davanti a Bleekemolen, Gabillon e Day.

La NASCAR Whelen Euro Series tornerà tra tre settimane – il 18-19 settembre – per il NASCAR GP Croatia all’Automotodrom Grobnik vicino a Rijeka. Le qualifiche e tutte le gare saranno trasmesse in diretta su tutte le piattaforme della EuroNASCAR e condivise sulla pagina Facebook di LiveGP.it.