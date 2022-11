La stagione 2022 della EuroNASCAR si è conclusa sull’Automotodrom Grobnik incoronando Alon Day e Liam Hezemans quali vincitori al termine di un week-end emozionante e ricco di sorprese. L’israeliano si è aggiudicato il suo quarto titolo nella serie PRO, mentre l’olandese ha conquistato la vetta nella EuroNASCAR 2 solo all’ultima gara, beffando in extremis Alberto Naska, giunto terzo sul traguardo.

ALON DAY REGOLA ERCOLI

Alon Day ha scritto un’altra pagina di storia, diventando il primo pilota ad aggiudicarsi quattro titoli della serie europea. Al pilota PK Carsport è bastato il terzo posto nella rocambolesca gara finale in Croazia per centrare l’obiettivo, avendo la meglio nei confronti dell’altro title-contender Gianmarco Ercoli. Tutto si è deciso quando lo stesso Ercoli è entrato in contatto con Giorgio Maggi nelle battute conclusive della gara, perdendo diverse posizioni e consentendo all’israeliano di conquistare il piazzamento che gli ha consegnato tra le mani il titolo. La gara è stata vinta dall’esperto Patrick Lemarie, il quale è così diventato il 26esimo pilota ad aggiudicarsi una prova del campionato, nonché in assoluto il più anziano con i suoi 54 anni di età.

HEZEMANS BEFFA NASKA ALL’ULTIMO ATTO

Delusione cocente in EuroNASCAR 2 a Grobnik per Alberto Naska. Il pilota piemontese, per lunghi tratti dominatore del campionato, nulla ha potuto infatti per contrastare l’eccezionale finale di stagione da parte dell’olandese Liam Hezemans, autore di un filotto di ben quattro vittore consecutive. Giunto alla gara finale con un vantaggio di soli tre punti nei confronti del rivale, Naska non è riuscito ad andare oltre il terzo posto sul traguardo, mentre Hezemans con il successo ha conquistato i punti indispensabili per aggiudicarsi il titolo.

Il giovane pilota del team Hendriks Motorsport, vincitore anche del Rookie Trophy, è diventato così il secondo membro della famiglia Hezemans a conquistare un titolo. Il fratello Loris Hezemans è un due volte campione EuroNASCAR PRO e attuale pilota nella NASCAR Cup Series per il Team Hezeberg. Suo padre Toine Hezemans, che ha celebrato la vittoria del campionato con suo figlio in Victory Lane, è una leggenda delle gare di durata e anche il fratello di Liam e Loris, Mike Hezemans, è coinvolto nelle corse.

Luli Del Castello si è laureata Campionessa del Lady Trophy 2022. L’italiana è arrivata seconda nella classifica Lady Trophy nell’ultima gara della stagione dietro ad Alina Loibnegger, ma l’undicesimo posto per l’austriaca non è bastato a spingere Del Castello giù dal trono. Arianna Casoli ha completato il podio.

SVELATO IL CALENDARIO 2023

L’EuroNASCAR ha annunciato proprio alla vigilia del week-end croato il calendario per la stagione 2023. La prossima annata si aprirà il 4-5 marzo per un appuntamento non valevole ai fini della classifica in Finlandia, dove per la prima volta nella storia le auto NASCAR correranno sul ghiaccio nella nuova NASCAR Arctic Ice Race. La battaglia per diventare campione europeo NASCAR inizierà in Spagna dal 6 al 7 maggio sul Circuit Ricardo Tormo di Valencia, mentre sarà confermato l’American Festival of Rome a Vallelunga l’8 e 9 Luglio. In totale, la serie europea affronterà sei NASCAR GP, un totale di 24 gare di campionato – con la Germania che tornerà in calendario – e due eventi All-Star extra-campionato.

Marco Privitera