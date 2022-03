E’ stata una due giorni di test molto interessante per il campionato EuroFormula Open a Barcellona, anche a giudicare dai protagonisti che hanno chiuso al top: Filip Ugran e Oliver Goethe. Due gli italiani presenti in pista: Francesco Simonazzi e Nicola Marinangeli, entrambi al debutto nella serie, i quali hanno badato innanzitutto ad accumulare preziosa esperienza in vista del via della stagione.

PRIMA GIORNATA

Il Day1 si è svolto su 2 sessioni nel mattino e due nel pomeriggio, con la seconda parte della giornata grigia e ventosa, pur senza la presenza di pioggia. Il primo a portarsi al vertice è stato Christian Mansell (CryptoTower) in 1:37.254.

A seguire Frederick Lubin e Josh Mason si sono portati in testa, prima di una bandiera rossa causata da Nicola Marinangeli, finito in testacoda nel primo settore.

La sessione numero 2 è stata nel segno di Seb Ogaard. Alle sue spalle Oliver Goethe e Josh Mason, il quale ha causato una red flag dopo aver sbattuto contro il muro in curva 11: l’inglese non avrebbe poi preso parte alla sessione successiva.

Mansell è stato il primo a svettare nella prima sessione pomeridiana con 1:35.723, davanti a Goethe e Lubin. Ugran ha infine chiuso al top con 1:35.477 con Goethe secondo e Ogaard, quindi gli alfieri Cryptotower Josh Mason e Vlad Lomko. Nono tempo di giornata per Simonazzi e P12 per Marinangeli.

SECONDA GIORNATA

Oliver Goethe è partito con il piede giusto nella prima sessione della seconda giornata: il pilota Motopark ha fermato il cronometro sull’1:34.994, in condizioni di temperatura più fresca rispetto al giorno precedente. Alle spalle del danese l’australiano Alex Peroni su Drivex. Primo nell’ultima sessione mattutina è Filip Ugran, che però è stato “sorpreso” da Goethe, al vertice grazie all’1:35.699.

Terzo Peroni e un ottimo quarto posto per Simonazzi. Battaglia nella sessione seguente tra il nostro Marinangeli e Peroni, al comando sul nostro portacolori. Goethe terzo, quindi Mansell e Nico Pino.

Nell’ultima sessione di test Euroformula Open, confronto in vetta tra Goethe e Peroni, con quest’ultimo che ha chiuso con 1:35.280 ed il rivale con 1:35.442, quindi Ugran, Simonazzi e Ogaard.

Giulia Scalerandi