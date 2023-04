La 4h di Imola valida per l’European Le Mans Series (ELMS) è stata ufficialmente posticipata. Gli organizzatori sono stati costretti a spostare la manifestazione in seguito a dei lavori da apportare sul tracciato in vista dell’edizione 2023 del Gran Premio dell’Emilia Romagna di F1 che è previsto per fine maggio.

Un comunicato ufficiale recita: “Le Mans Endurance Management e Formula Imola comunicano la decisione congiunta di spostare, per ragioni tecnico-logistiche, la gara della European Le Mans Series dalla data in calendario del 5-7 maggio. Le parti stanno lavorando di comune accordo per individuare una data sostitutiva, che verrà comunicata il prima possibile”.

Si cercano soluzioni per Imola

L’ELMS avrebbe dovuto ritrovare il circuito di Imola nel primo fine settimana di maggio sulla falsariga di quanto accaduto nel 2022. ACO e tutti gli enti preposti stanno cercando una soluzione per ricollocare la gara nel calendario o spostare l’appuntamento in un altro autodromo.

Monza potrebbe tornare in gioco come accaduto nel 2022 quando fu cancellata la 4h di Budapest, il tempio della velocità non ha degli eventi significativi dall’opening round del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup (22/23 aprile) alla 12h di Monza di Creventic (10/11 giugno).

Nel frattempo le squadre si preparano per l’opening round di Barcellona che si terrà tra meno di due settimane. Il tracciato catalano ospiterà anche il Prologue tra una settimana esatta, unico test collettivo in vista delle sei tappe dell’ELMS 2023.

View this post on Instagram A post shared by European Le Mans Series (@elms_official)

Tatiana Calderon rientra nell’ELMS 2023

Tatiana Calderon torna a correre nell’European Le Mans Series. La sudamericana si impegnerà con il Team Virage dopo aver militato per una stagione con le ruote scoperte tra la FIA F2 e l’IndyCar Series, rispettivamente con Charouz Racing System e Foyt.

La 30enne condividerà l’abitacolo in LMP2 PRO/Am con Ian Rodriguez e Rob Hodes, la nativa di Bogotà è attesa alla seconda apparizione a tempo pieno nel campionato dopo aver gareggiato nel 2020 con un’Oreca 07 Gibson schierata dal Richard Mille Racing Team.

View this post on Instagram A post shared by European Le Mans Series (@elms_official)

L’atleta citata è l’unica ragazza attualmente iscritta all’European Le Mans Series 2023, ricordiamo infatti che le Iron Dames si impegneranno solamente nel FIA World Endurance Championship e nel GTWC Europe Endurance Cup tra GTE (Porsche) e GT3 (Lamborghini). Nei campionati ACO, invece, è da segnalare il debutto nella Michelin Le Mans Cup per Bélen Garcia. La spagnola correrà con 360 Racing con una LMP3, categoria testata a febbraio in Asian Le Mans Series con i colori di Graff.

Luca Pellegrini