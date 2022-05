Porsche è presente con tre auto oltremodo interessanti nella classe GTE dell’European Le Mans Series. La casa di Stoccarda insegue la prima affermazione stagionale dopo aver concluso al secondo posto l’opening round di Le Castellet con Christian Ried /Gianmaria Bruni/Lorenzo Ferrari (Proton Competition #77).

Il tridente si è dovuto arrendere dopo una bellissima rimonta alla Ferrari #32 con Pierre Ehret/ Nicolas Varrone/Memo Gildey. Rinaldi Racing tenta di confermarsi al vertice, una missione non scontata alla vigilia di una 4h di Imola che appare più incerta che mai.

Le dichiarazione di alcuni protagonisti della casa Porsche.

Lorenzo Ferrari (Proton Competition #77)

“Sono molto contento di questo progetto e della stagione di come è iniziata. Siamo andati forte ed ora vedremo come proseguirà il resto della stagione. Correrò la 6h del Glen e la Petit Le Mans dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship con Mercedes in GTD, il mese scorso non avevo ancora conferma di questo”.

Ricordiamo che il campione dell’ACI GT 2021 gareggia anche nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup nella classe Gold con Winward Racing.

Zach Robicon ( Proton Competition #93)

“Tutte le piste europee sono nuove per me, Imola è un tracciato molto bello che in parte mi ricordai circuiti del North America. Credo che questo sia un ottimo campionato per me, fuori dall’IMSA credo che sia l’alternativa migliore. La stagione è iniziata molto bene, sono contento di come stanno andando le cose”

Esordio assoluto per il #93 della categoria in ELMS a meno di 12 mesi dal titolo nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship: “Della stagione 2021 ho dei bellissimi ricordi. Penso che quanto fatto al VIR sia stato incredibile, una vittoria importantissima per il successo. Anche a Sebring avevamo rimontato, ma avevamo a disposizione 12h e non 2h e 40 come accaduto in quell’occasione”

Debutto nel ‘Vecchio Continente’ per il giovane canadese che tra qualche settimana è atteso nella leggendaria 24h Le Mans. “Correre a Le Mans è un sogno che si avvera gareggiare con la GTE è speciale. Oltre alla Michelin Endurance Cup dell’IMSA WTSC non ho al momento altri programmi per la mia stagione”.

Alessio Picariello (Absolute Motorsport #18)

“Sono contento di essere qui ad Imola, è la mia prima volta in questa speciale pista. Siamo soddisfatti del lavoro che abbiamo svolto, il BoP dovrebbe essere buono. La Ferrari resta l’auto da battere anche questo fine settimana”.

Il portacolori del marchio di Stoccarda ha continuato dicendo: “Non ho al momento altri programmi ad eccezione della 24h del Nuerburgring che farò con Falken (Porsche) accanto a Martin Ragginger e Klaus Bachler. Ho corso la terza tappa del NLS e la competizione di qualifica di settimana scorsa”.

Christian Ried ( Proton Competition #77)

“Non mi piace l’idea di correre con una GT3 e di conseguenza di dover usare l’ABS. Amo le GTE e questa tipologia di vetture. Sono soddisfatto di come è iniziata la stagione con il successo alla 6h di Spa-Francorchamps”.

Richard Lietz (Proton Competizione #93)

“La stagione non è iniziata nel migliore dei modi. A Sebring abbiamo avuto dei problemi, mentre a Spa la gara è terminata per un contatto alla prima curva. Non siamo riusciti a fare nulla, vedremo come proseguirà la stagione. Ho fatto dei test con la nuova GT3 in vista del debutto del prossimo anno”.

Da Imola – Luca Pellegrini