L’ELMS posticipa i primi due eventi che compongono la stagione 2020. La serie continentale annulla l’opening round di Barcellona e la 4h di Monza. Le due competizioni, previste rispettivamente il 5 ed l’11 di maggio, non verranno disputate nelle date inizialmente previste, ma rimandate.









La decisione è stata presa dopo una consultazione con i responsabili dei due tracciati in questione. Essi hanno mostrato l’impossibilità di svolgere l’evento nelle date previste visti i problemi legati alla diffusione del Covid-19. Ulteriori aggiornamenti verranno comunicate a breve in base all’evolversi della situazione. L’ELMS posticipa queste due gare, ma resta molto attenta all’evorversi della situazione per le restanti prove che compongono la stagione 2020.

Gérard Neveau, boss della categoria, ha evidenziato come la priorità principale sia quella di tutelare la salute dei piloti, dei meccanici e di tutti i fan. Neveau conclude come la scelta presa sia stata l’unica decisione possibile visto quanto sta succedendo in questo periodo.

Luca Pellegrini