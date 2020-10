Alla vigilia della 4 ore di Monza, gli organizzatori dell’European Le Mans Series (ELMS) hanno reso noto il calendario 2021. La prossima stagione della principale serie endurance riservata ai prototipi e GT d’Europa si articolerà in sei competizioni, una delle quali nel tempio della velocità.

Monza si conferma presente nel campionato con una 4h che si svolgerà l’11 di luglio, una settimana prima della prima 6h di Monza valida per il FIA World Endurance Championship 2021. Barcellona, Paul Ricard, Spa-Francorchamps e l’ultimo round di Portimao restano in un calendario che prevede il ritorno della 4h di Spielberg. Invece, come accaduto quest’anno, non vi sarà l’appuntamento inglese di Silverstone, pista che è uscita anche dai piani del Mondiale Endurance

ACO, ente che gestisce la categoria, ha evidenziato che la Michelin Le Mans Cup e la Ligier European Series seguiranno come campionati di supporto l’ELMS durante tutti gli eventi previsti.

Gérard Neveu, CEO dimissionario dell’ELMS, ha dichiarato in merito al nuovo calendario: “Dopo una stagione molto complicata in seguito all’emergenza sanitaria, siamo lieti di annunciare i nostri progetti per il prossimo anno. Il 2021 offrirà ancora una volta un’interessante piattaforma sportiva per i team e i piloti che scelgono la nostra serie”.

Calendario 2021 ELMS 2020

Test pre-stagionali: 12-13 aprile a Barcellona

17-18 aprile, 4h di Barcellona 15-16 maggio, 4h del Red Bull Ring 10-11 luglio, 4h di Monza 28-29 luglio, 4h Le Castellet 18 – 19 settembre, 4h di Spa-Francorchamps 23-24 ottobre, 4h di Portimao

Luca Pellegrini