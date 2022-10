Vittoria e titolo nella 4h di Portimao per Louis Deletraz/Ferdinand Habsburg (Prema Racing #9), campioni dell‘European Le Mans Series 2022. Giornata da ricordare per l’elvetico e per l’austriaco, presenti sul gradino più alto del podio con Juan Manuel Correa.

Nicolas Jamin/Julien Canal/Job van Uitert (Panis Racing #65) e Yifei Ye/ Nicolas Lapierre/Niklas Krütten (COOL Racing #37) hanno concluso il podio overall di una sfida che ha segnato il primo acuto in GTE per le Iron Dames con Michelle Gatting/Sarah Bovy/Doriane Pin.

LMP2, 4h Portimao. Prema a segno contro la pioggia

Juan Manuel Correa (Prema Racing #9) e Pietro Fittipaldi (Inter Europol Competition #43) hanno fatto la differenza nei primi minuti di gara, una fase molto delicata resa ancora più complicata dall’arrivo della pioggia.

Il brasiliano ha avuto la meglio sull’americano, padroni della scena nei primi giri insieme al Tijmen Van der Helm, molto competitivo con la vettura #31 del TDS Racing x Vaillante. L’olandese riuscirà nell’intento di superare nel traffico l’alfiere di PREMA, presente in ELMS per la seconda volta stagionale.

Dopo un secondo FCY e la relativa sosta la 4h di Portimo 2022 passerà nelle mani di TDS Racing x Vaillante #31 con il velocissimo Mathias Beche. L’elvetico ha allungato su Ferdinand Habsburg (Prema #9) e l’olandese Bent Viscaal (Algarve Pro Racing #19).

Prema prende in mano la corsa

Tutto è cambiato in occasione della terza sosta, neutralizzazione dovuta ad un problema per l’auto #47 dell’Algarve Pro Racing. Il maltempo è tornato protagonista sull’impianto portoghese, Prema Racing riprendeva la vetta con Habsburg davanti a Beche ed a Tom Gamble (United Autosports #22).

La pioggia è tornata protagonista a meno di 60 minuti dalla conclusione, Prema ha deciso di restare in pista con le gomme slick. Louis Deletraz ha provato ad amministrare l’ampio margine su Job van Uitert (Panis Racing #65) e Yifei Ye (COOL Racing #37), rispettivamente in seconda e terza piazza assoluta dopo un clamoroso errore nel secondo settore da parte di Phil Hanson (United Autosports #22).

Domenica da ricordare anche per Salih Yoluc/ Charlie Eastwood (Racing Team Turkey #34), campioni in PRO/Am dopo una nuova corsa perfetta. La compagine turca ha dato spettacolo conquistando un nuovo bellissimo successo dopo la pole di ieri.

LMP3, 4h Portimao: Inter Europol alza bandiera bianca, COOL Racing festeggia

Maurice Smith/ Michael Benham / Malthe Jakobsen (COOL Racing #17) hanno vinto la 4h di Portimao ed il titolo in LMP3 negli ultimi minuti. Secondo acuto del 2022 per la compagine svizzera che ha saputo chiudere davanti a Bailey Voisin/ Josh Caygill/Finn Gehrsitz (United Autosports #2) e Nicolas Maulini /Jean-Ludovic Foubert / Antoine Doquin (COOL Racing #27).

Inter Europol sbaglia nel finale

Charles Crews (Inter Europol Competition #13) è stato il migliore nello stint iniziale, abile ad avere la meglio su Maurice Smith (COOL Racing #17). I due pretendenti per il campionato hanno allungato sul resto della concorrenza, una tendenza che abbiamo visto anche in altre occasioni.

Il principale colpo di scena della gara è arrivato ad 1h dalla fine in seguito ad un contatto tra Nicolas Pino #13 e TDS Racing x Vaillante #31. Il leader della gara e del campionato ha ceduto il passo alla Ligier #17 di COOL Racing, attardata di 19 punti in classifica alla vigilia del championship decider portoghese.

Tutto si è deciso negli ultimi dieci minuti con un crollo da parte di Inter Europol Competition. Un problema ha tolto dai giochi l’auto portoghese di Nico Pino/Charles Crews/Guilherme Oliveira, successivamente out dopo un contatto con l’Aston Martin #95 di TF Sport. Il titolo è finito automaticamente nelle mani di Maurice Smith/ Michael Benham / Malthe Jakobsen (COOL Racing #17), i migliori nelle due ore conclusive.

GTE, 4h Portimao: le Iron Dames chiudono al meglio la stagione, Proton Competition vince il campionato

Prima gioia nell’European Le Mans Series per le Iron Dames. Michelle Gatting/Sarah Bovy/Doriane Pin festeggiano con Ferrari ed Iron Lynx dopo aver dominato la 4h di Portimao per quanto riguarda la classe GTE.

Ahmad Al Harthy /Marco Sorensen /Samuel de Haan (Oman Racing with TF Sport #69/Aston) e Takeshi Kimura/Frederik Schandorff /Mikkel Jensen (Kessel Racing #57/Ferrari) hanno concluso nell’ordine una prova che ha incoronato campioni Christian Ried /Gianmaria Bruni/Lorenzo Ferrari (Proton Competition #77/Porsche).

Le Dame di Ferrari conquistano anche l’ELMS

Sarah Bovy (Iron Dames #83/Ferrari), Diego Alessi (Rinadi Racing #32/Ferrari) e

Ahmad Al Harthy (Oman Racing with TF Sport #69/Aston Martin) hanno regalato emozioni nei primi giri con una bella bagarre per la leadership.

La riconoscibile auto rosa di Iron Lynx prenderà il largo dopo i primi 30 minuti, unica auto della classe GTE a non fermarsi in pit road in occasione del primo FCY della competizione dopo un contatto nel primo settore tra Mühlner Motorsport #21 (LMP2) e Nielsen Racing #7 (LMP3).

Dopo la metà gara è lievitato il vantaggio delle Dame di Iron Lynx. Doriane Pin ha iniziato ad amministrare il proprio margine su Henrique Chaves ( Oman Racing with TF Sport #95/Aston) e Nicolas Varrone (Rinaldi Racing #32/Ferrari), rispettivamente in seconda e terza piazza a meno di 2h dalla fine.

La scelta di proseguire con le slick ha regalato un giro di vantaggio alla campionessa 2022 del Ferrari Challenge, leader indiscussa della categoria GTE della 4h di Portimao prima dello stint conclusivo di Michelle Gatting.

Quest’ultima non ha avuto rivali nel finale, una gara per certi versi storica dopo l’acuto a luglio in quel di Spa nella mitica 24h del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. Quinta piazza conclusiva per la già citata Porsche #77 di Christian Ried /Gianmaria Bruni/Lorenzo Ferrari (Proton Competition), meritatamente campioni.

Luca Pellegrini