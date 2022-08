Dopo una lunghissima pausa torna con la 4h di Barcellona in azione l’European Le Mans Series, la principale realtà europea riservata alle GT ed ai prototipi. Il campionato riparte per la seconda parte della propria stagione, dopo la Spagna ci si sposterà infatti a Spa-Francorchamps (Belgio) ed a Portimao (Portogallo) per l’atto conclusivo di una stagione molto interessante.

Hola Race Week, we are back at @Circuitcat_eng! 👋🏻 The summer break is officially over and we’re ready to kick off the second half of the #ELMS season in Spain with the #4HBarcelona on Sunday, August 28. Book your tickets NOW: https://t.co/1v5fh9F9c3 pic.twitter.com/hxv7bDYJbW — European Le Mans Series (@EuropeanLMS) August 22, 2022

LMP2: PREMA tenta un nuovo allungo

Lorenzo Colombo/Louis Deletraz/Ferdinand Habsburg (PREMA Racing #9) sono gli uomini da battere alla vigilia della tappa iberica. Gli acuti del Paul Ricard e di Monza hanno permesso alla squadra italiana di portarsi avanti in campionato e di gestire al meglio la situazione a Monza, corsa vinta da Paul Lafargue /Paul Loup Chatin/ Patrick Pilet (IDEC #28).

Sono attualmente 13 i punti che separano le due formazioni, inseguite da vicino da Nicolas Jamin/Julien Canal/Job van Uitert (Panis Racing #65 ) con 15 punti di gap da PREMA, realtà che per ora non ha vinto nel Mondiale Endurance che tornerà protagonista ad inizio settembre dal Fuji.

Sono tanti coloro che possono inserirsi nella lotta per il successo a partire dalle due Oreca 07 Gibson #22 di United Autosports, affidata anche questo fine settimana a Tom Gamble/Phil Hanson/Duncan Tappy. Attenzione anche a Yifei Ye/ Nicolas Lapierre/Niklas Krütten (COOL Racing #37) ed a Memo Rojas/Reshad de Gerus/Richard Bradley (Duqueine Team #30), equipaggi interessanti che potrebbero riservare delle sorprese nel complesso impianto spagnolo.

Sarà sicuramente interessante capire cosa accadrà in LMP2 PRO-Am con Salih Yoluc/ Charlie Eastwood / Jack Aitken (Racing Team Turkey #34) saldamente al top della classifica con 68 punti contro i 52 di Rodrigo Sales/ Matt Bell/Ben Hanley (Nielsen Racing #24), vincitori a Monza. Non dimentichiamoci anche di François Perrodo/Nicklas Nielsen/ Alessio Rovera (AF Corse #88), rallentati da problemi tra Imola e Monza.

LMP3, a caccia di un padrone a Barcellona

In LMP2 PREMA è senza dubbio la compagine da battere, una situazione ben diversa a quanto accade in LMP3 in cui tutto resta molto più equilibrato. Maurice Smith/ Michael Benham / Malthe Jakobsen (COOL Racing #17), Andrew Bentley/Kay van Berlo (United Autosports #3) e Nico Pino/Charles Crews/Guilherme Oliveira (Inter Europol Competition #13) si sono spartiti il gradino più alto del podio dal Paul Ricard a Monza, una situazione che si rispecchia in parte nella graduatoria generale.

Sono 43 al momento i punti all’attivo per quanto riguarda COOL Racing, primi davanti a Horst Felbermayr Jr / Valentino Catalano /Austin McCusker (RLR MSport #15) con 39 punti all’attivo. Insegue United Autosports, squadra che ha perso punti con la Ligier #3 in quel di Monza dopo una bellissima affermazione ad Imola. Per la 4h di Barcellona attenzione anche a Anthony Wells /James Littlejohn ( Nielsen Racing #7), binomio che per ora ha faticato nel diretto raffronto con i rivali.

Door-to-door racing between Ferraris into Barcelona turn 1💥 What a move on the inside by Sergio Pianezzola at the 2019 #4HBarcelona. 🔜 Round 4/6

🗓️ 28 August

🎟️ https://t.co/1v5fh9F9c3@FerrariRaces @kessel_ch @JMWmotorsport @Circuitcat_eng pic.twitter.com/itnQZo2dl8 — European Le Mans Series (@EuropeanLMS) August 10, 2022

GTE, Ferrari tenta di rifarsi, Porsche prova ad allungare

Christian Ried /Gianmaria Bruni/Lorenzo Ferrari (Proton Competition #77/Porsche) sono al momento al comando della graduatoria generale della GTE dopo le prime competizioni dell’European Le Mans Series 2022. Sono 44 i punti all’attivo per l’auto teutonica contro i 36 di Pierre Ehret/ Nicolas Varrone, alfieri della Ferrari #32 del Rinaldi Racing che al Montmelò divideranno l’abitacolo con Diego Alessi.

Ferrari cerca di rifarsi dopo la beffa di Monza. Ricordiamo infatti la sanzione arrivata nel post gara per Claudio Schiavoni /Matteo Cressoni/Davide Rigon (Iron Lynx #60), primi sotto la bandiera a scacchi al termine di una corsa oltremodo interessante.

Per il round di Barcellona non scordiamoci di Aston Martin, presente come sempre con due auto affidate a Ahmad Al Harthy /Marco Sorensen /Samuel de Haan ( Oman Racing with TF Sport #69) e John Hartshorne/ Henrique Chaves/ Jonathan Adam (Oman Racing with TF Sport #95).

La 4h di Barcellona sarà la prima volta in scena dopo il podio di Monza nel FIA WEC ed il successo alla 24h di Spa nella Gold Cup per le Iron Dames, presenti con Michelle Gatting/Sarah Bovy/Doriane Pin. Quest’ultima debutterà nella serie al posto di Rahel Frey.

Appuntamento domenica per la gara, accessibile come sempre gratuitamente sul canale YouTube dell’ELMS con partenza per le 11.45

Luca Pellegrini

Foto. Pier Colombo