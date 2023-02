Saranno 42 le vetture che parteciperanno alla stagione 2023 dell’European Le Mans Series (ELMS), campionato che inizierà ad aprile da Barcellona. LMP2, LMP3 e GTE sono attese in pista, la battaglia è assicurata per una stagione che si prospetta oltremodo interessante.

LMP2, tante conferme nel gruppo, crescono gli equipaggi PRO-Am nell’ELMS 2023

PREMA, squadra che ha vinto il titolo nella passata stagione, non sarà più presente al via. La squadra italiana ha infatti deciso di investire sul FIA World Endurance Championship, una decisione presa anche da WRT dopo il titolo ottenuto nel 2021.

United Autosports #22, Algarve Pro Racing #25, IDEC Sport #28, Duqueine Racing #30, Inter Europetition #43, COOL Racing #47 e Panis Racing #65 si contenderanno il titolo assoluto, otto squadre che hanno una buona possibilità di ottenere il titolo.

Crescono, invece, le realtà PRO-Am, Racing Team Turkey #34 tenterà di confermarsi al vertice con Salih Yoluc/ Charlie Eastwood. Il turco e l’irlandese verranno raggiunti dallo svizzero Louis Delétraz, campione in LMP2 nelle ultime due stagioni.

When the double #ELMS Champ and the reigning LMP2 Pro/Am Champions join forces. 🤝🏻 How do you guys feel about THIS lineup for @racingteamtr’s 2023 campaign? @LouisDeletraz @SYoluc @ceastwood28 pic.twitter.com/OGqrSpY0ri — European Le Mans Series (@EuropeanLMS) January 30, 2023

Aumentano le LMP2 PRO/Am

In PRO-Am torna nel gruppo DragonSpeed, squadra statunitense che vedrà in scena oltre a Henrik Hedman la collaudata coppia composta da Juan Pablo e Sebastian Montoya. Debutto anche per Proton Competition #99 con Jonas Ried/Gimmi Bruni/Giorgio Roda, squadra teutonica che ha primeggiato nella recente Rolex 24 at Daytona in LMP2 dopo un indimenticabile volata conclusiva.

Da rimarcare anche il ritorno di AF Corse che oltre a François Perrodo porterà ai nastri di partenza due piloti interessanti come Ben Barnicoat/Mathieu Vaxivière. Attenzione anche a COOL Racing che aggiunge una vettura in LMP2, oltre a Vladislav Lomko/Reshad de Gerus/Jose Maria Lopez #47 sono da evidenziare la presenza di Malthe Jakobsen/Nico Lapierre/Alexandre Coigny #37.

Conferme all’interno della LMP2 anche per DKR Engineering #3 (PRO/Am), Nielsen Racing #24 (PRO-Am) ed Inter Europol Competition #43, team che oltre all’ELMS si concentrerà anche sulla Michelin Le Mans Cup.

View this post on Instagram A post shared by European Le Mans Series (@elms_official)

ELMS 2023: LMP3, 12 auto confermate al via

A differenza della LMP2, COOL Racing tenterà di difendere il titolo ottenuto lo scorso anno in LMP3 con un equipaggio inedito composto da Adrien Chila/Marcos Siebert/Alekandro Garcia. La vettura #17 tenterà di difendersi da Inter Europol Competition, équipe polacca che dopo aver perso il titolo 2022 ci riproverà con Miguel Cristóvão/Kai Askey/Sebastian Alvares.

In pista ritroveremo ben 10 Ligier, mentre sono due le Duqueine M30 – D08 iscritte full-time nella categoria. Alexander Bukhantsov/James Winslow/Pedro Perino correranno con DKR Engineering #4, mentre Torsten Kratz / Leo Weiss / Nico Varrone sono attesi con WTM Racing #12. Presenti in LMP3 anche Jacques Wolff/Jean-Ludovic Foubert /Antonie Doquin con Racing Spirit of Leman #31, squadra che lo scorso anno vinse la Michelin Le Mans Cup dominando la scena.

Aston, Porsche e Ferrari in scena in GTE nell’ELMS 2023

La GTE si conferma una categoria molto gettonata con 12 auto ai nastri di partenza. Aston Martin e Ferrari tenteranno di lottare contro Porsche che con Proton Competition tenterà di difendersi al top della categoria.

Sono ben tre le Porsche 911 RSR-19 iscritte alla categoria, rispettivamente affidate a Ryan Hardwick/Zach Robichon/Alessio Picariello #16 ed a Michael Fassbender/Martin Rump/Richard Lietz #93. Non mancherà all’appello Christian Ried #77, tedesco campione in carica che non ha ancora rivelato i propri teammate. Gimmi Bruni non tornerà visto il già citato impegno in LMP2, Lorenzo Ferrari meriterebbe una conferma dopo l’ottima annata tra ELMS e Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (Gold Cup).

The #60 Iron Lynx will be back on track at both the ELMS and the FIA WEC! First stop – Sebring in March 🇺🇸 Welcome to our drivers 👇🏻@EuropeanLMS ➡️ Claudio Schiavoni, Matteo Cressoni and Matteo Cairoli@FIAWEC ➡️ Claudio Schiavoni, Matteo Cressoni and Alessio Picariello pic.twitter.com/6TpOk44Cx1 — Iron Lynx (@IronLynx_) February 6, 2023

Ferrari torna senza Iron Lynx, tre Aston al via

Per il costruttore teutonico è da segnalare la presenza anche di Iron Lynx, storica squadra legata a Ferrari che cambia programma in vista del 2023. Claudio Schiavoni condividerà il volante in ELMS e nel Mondiale con Matteo Cressoni, il binomio verrà raggiunto da Matteo Cairoli.

Ferrari torna all’attacco con Kessel Racing #57, Spirit of Race #55, AF Corse #51, JMW Motorsport #66 e Formula Racing #50, squadra danese che si presenterà full-time con Johnny Laursen/Conrad Laursen/Nicklas Nielsen.

Dalla Danimarca arriverà anche GMB Motorsport, team che nel 2022 ha primeggiato nella già citata Le Mans Cup con Honda. Presenti con questa compagine Kasper H. Jensen /Jens Reno Møller/Gustav Birch, tridente che si aggiunge con Aston Martin a TF Sport ed a John Hartshorne/Ben Tuck/ Jonathan Adam #95 e Arnold Robin/Maxime Robin /Valentin Hasse Clot #72.

Pierre Fillon, Presidente dell’ACO (Automobile Club de l’Ouest), ha riportato in merito: “Gli spettatori che saranno presenti ai sei round del programma European Le Mans Series ammireranno un campo da record. Sarà una stagione storica da non perdere”. Non è mancato il parere da parte di Frédéric Lequien, CEO Le Mans Endurance Management: “È meraviglioso vedere così tante squadre impegnarsi per il campionato. La categoria LMP2 si preannuncia estremamente competitiva con ben 18 vetture di cui 11 che gareggeranno nella categoria Pro/Am. Non vedo l’ora che arrivi il via di Barcellona”.

Luca Pellegrini

Foto. Bonora Agengy