Lo spettacolo non è mancato nell’edizione 2020 della 4 Ore di Monza. United Autosport inserisce nella propria bacheca la competizione brianzola, che dal 2017 ad oggi era sempre stata conquistata dal G-Drive Racing #26, fuori dai giochi al primo giro. Il portoghese Filipe Albuquerque e l’inglese Phil Hanson, freschi vincitori della 24h di Le Mans nella classe LMP2, si impongono per la terza volta in quattro prove e si laureano definitivamente campioni dell’European Le Mans Series con una corsa d’anticipo.

L’Oreca #22 ha regalato al team la quarta gioia della campionato davanti alla gemella #32 di Owen/Brundle/van Uitert. Primo podio dell’anno per DragonSpeed con Hedman/Hanley/Milesi che solo nel finale sono riusciti a primeggiare sull’équipe americana. Delusione per IDEC Sport e sopratutto per G-Drive Racing, out alla prima variante nelle concitate fasi della partenza.

4 Ore di Monza: Inter Europol a segno in LMP3

Ritorna alla vittoria l’Inter Europol Competition con Martin Hippe e Dino Lunardi. La formazione polacca completa una corsa perfetta davanti alla Ligier #11 dell’Eurointernational, primi lo scorso anno a Monza.

Kari/Maulini/Baratto hanno sofferto il secondo gradino del podio, conquistato per 60 millesimi sulla Ligier #2 di Boyd/Gamble/Wheldon. Il terzetto #2 di casa United Autosport, con il terzo podio in quattro eventi, si conferma al vertice del campionato ad una sola tappa della conclusione.

Ferrari svetta in GTE

Dominio in classe GTE per la Ferrari #74 del Kessel Racing di David Perel, Michael Broniszewski e Nicola Cadei. Il trio, a segno per la seconda volta in questo 2020, allunga in campionato sulla Porsche #77 di Ried/Picariello/Beretta (Proton Competition), secondi sotto la bandiera a scacchi ed attualmente al secondo posto dell’ELMS con sette punti di vantaggio a 4h dalla conclusione.

Per la terza volta in questo anno, il terzetto femminile composto da Frey/Gatting/Gostner #83 dell’Iron Lynx chiude il podio della 4 Ore di Monza. Altra deludente prestazione per la Ferrari #66 del JMW Motorsport, team che ci ha abituato a dei risultati migliori. Prossimo appuntamento il 1° novembre a Portimao

Luca Pellegrini

Foto di: Cristian Lovati