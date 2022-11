Si è conclusa la 79° edizione di EICMA, con i numeri che rispetto al 2021 riportano un significativo aumento delle presenze, anche se si è ancora lontani dai livelli pre-pandemia. Il ritorno di Ducati, che nella settimana di EICMA ha festeggiato oltre al titolo MotoGP anche quello WorldSBK, ha aiutato il rilancio ma pesano ancora le assenze di tante Case importanti come BMW, Harley-Davidson e di tutto il gruppo KTM. Rispetto al 2021 si è registrato un +38% di visitatori, ma restano poco più della metà rispetto a quelli registrati nel 2019.

LA PANDEMIA HA LASCIATO IL SEGNO

L’EICMA EFFECT, slogan utilizzato per lanciare l’edizione numero 79 della più importante fiera del settore motociclistico, c’è stato rispetto al 2021 ma gli effetti della pandemia hanno lasciato il segno. Dei 1370 marchi presenti provenienti da 45 nazioni differenti, infatti, mancavano tre colossi che da sempre hanno fatto grande EICMA. Stiamo parlando ovviamente di BMW, Harley-Davidson e del gruppo KTM con i marchi GasGas e Husqvarna. Questi tre marchi hanno sempre fatto di EICMA la vetrina di lancio delle proprie novità, muovendo un forte interesse da parte degli appassionati. La loro assenza, oltre a quella di vere e proprie “novità da salone“, ha senza dubbio rallentato il rilancio di questa edizione.

Inoltre, a pesare sulle presenze, ci sono i nuovi format ideati dalle Case per presentare le proprie novità. Se una volta, infatti, la giornata di martedì era un susseguirsi di presentazioni con la stampa che correva da un angolo all’altro della fiera, dal 2020 in poi le Case hanno iniziato a presentare le proprie moto online, arrivando a EICMA “senza veli“.

DIAMO I NUMERI

I visitatori di EICMA 2022 sono stati poco meno di 473mila, in aumento del 38% rispetto ai 343mila dello scorso anno. Nonostante questo balzo così importante in avanti, siamo ben lontani dai quasi 800mila visitatori dell’edizione 2019, l’ultima pre-pandemia. Anche gli espositori, in aumento rispetto al 2021, sono ben 500 in meno rispetto al pre-Covid. Sono stati invece 38.747 gli operatori del settore (+35%) che hanno visitato EICMA, oltre 6900 i professionisti accreditati tra giornalisti, influencer, tecnici e professionisti della comunicazione.

LE PAROLE DI PIETRO MEDA, PRESIDENTE DI EICMA S.P.A.

“Sono questi numeri, l’abbraccio del grande pubblico, la presenza massiccia degli espositori che hanno sottolineato la propria solida soddisfazione e che ringraziamo per aver sempre creduto in EICMA, l’attrattività e la centralità internazionale, l’incremento positivo di ogni indicatore di performance ad affermare il valore unico e l’imprescindibilità della nostra manifestazione. EICMA rimane indiscutibilmente al suo posto: sul gradino più alto nell’intero panorama internazionale. Qui staremo, a Milano e con continuità annuale, da qui e per questo continuiamo a lavorare sul 2023 per offrire ancora una volta, anche grazie ai nostri partner e insieme a tutta l’industria, esperienze di visita sempre più ingaggianti, contemporanee e coinvolgenti”.

“Anche grazie alla creazione di nuovi contenuti e servizi digitali sono aumentate a dismisura le occasioni per favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta e agevolare lo sviluppo di concrete opportunità di business, confermando EICMA come un luogo unico in grado di unire in modo proficuo le anime B2B e B2C. I dati che riguardano la presenza di operatori e media, come anche l’evidente ed entusiastico afflusso di giovani tra i padiglioni e nell’area esterna sono per la nostra industria due notizie straordinariamente positive, che rafforzano il nostro modello espositivo come uno strumento a servizio delle aziende, attuale e, soprattutto, aperto al futuro”.

Appuntamento dunque a EICMA 2023, che si terrà dal 7 al 12 novembre 2023.

Mathias Cantarini