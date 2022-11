Domenica si è conclusa l’edizione numero 79 di EICMA. Un’edizione durata sei giorni, dove poter vivere in prima persona le novità e scoprire il futuro della mobilità su due ruote. Nonostante l’assenza di peso di BMW Motorrad, gruppo KTM-Husqvarna e Harley-Davidson, la fiera gode ancora di un buono stato di salute con 1370 brand presenti, di cui il 59% proveniente dall’estero. Vi portiamo con noi in viaggio tra le moto da gara presenti in fiera, da quelle dei campioni del Motomondiale e WorldSBK fino alle racing del mondo off-road.

DUCATI: FESTEGGIA IL MONDIALE MOTOGP E SBK

La moto più ricercata dai visitatori dell’EICMA è stata la Ducati Desmosedici GP22 del Campione del Mondo di MotoGP Pecco Bagnaia, arrivata direttamente dall’ultimo GP di Valencia sfoggiando il numero uno. Al suo fianco, esposta la Ducati Panigale V4R di Álvaro Bautista, diventato Campione della WorldSBK proprio domenica, nel giorno di chiusura di EICMA. Fa il suo debutto anche il prototipo V21L, ovvero la moto con cui Ducati parteciperà nel campionato di MotoE come fornitore unico nel 2023.

APRILIA-ESPARGARÓ: BINOMIO VINCENTE

Presente la moto di Aleix Espargaró, che durante la stagione 2022 ha regalato il primo successo storico alla Casa di Noale in MotoGP durante il Gran Premio di Argentina.

YAMAHA: PALCOSCENICO DEI CAMPIONI

Nello stand Yamaha troviamo le moto dei piloti più acclamati nel corso di questo 2022. Presente la Yamaha del vicecampione di MotoGP Fabio Quartararo e del Campione 2021 WorldSBK Toprak Razgatlioglu. Un’ultima gran occasione per vedere da vicino il numero 1 sulla Yamaha YZF R1 del turco.

Esposta anche la moto del neocampione di WorldSSP Dominique Aegerter e quella del pilota brasiliano Enzo Valentim, campione Yamaha R3 bLU cRU European Cup 2022. Per chiudere l’elenco delle moto iridate presenti, troviamo la Yamaha della campionessa Mondiale di Motocross Femminile (WMX), l’olandese Nancy van de Ven.

SUZUKI: L’ADDIO

Gli appassionati della Casa di Hamamatsu hanno avuto l’opportunità di fare un ultimo saluto alla Suzuki GSX-RR di Álex Rins, vincitrice dell’ultimo GP della stagione a Valencia di MotoGP. Al suo fianco, la Suzuki campionessa del Mondiale Endurance FIM EWC 2021. Un binomio di successo per dire addio a Suzuki che dal 2023 abbandonerà il mondo delle corse.

KAWASAKI PUNTA SULLA WSBK

In casa Kawasaki esposte la Ninja ZX-10RR del sei volte campione della WorldSBK Jonathan Rea, la Kawasaki del Puccetti Racing di Lucas Mahias (WSBK) e la Ninja ZX-6R del turco Can Öncü, impegnato nel campionato WorldSSP. Chiude il palcoscenico della casa giapponese, la Kawasaki KX450-SR di Romain Febvre Campione del Mondo MXGP nel 2015.

HONDA: TRA MOTOGP E OFF-ROAD

Honda ha portato una bel ventaglio di moto da corsa. Tra queste, troviamo direttamente da Valencia la moto del otto volte Campione del Mondo di MotoGP, Marc Márquez e la Honda RC213V di suo fratello Álex. Ultima occasione per vedere il numero 73 su una Honda: dall’anno prossimo Álex Márquez guiderà la Ducati del Gresini Racing. Chiudiamo l’elenco di moto provenienti dal Motomondiale con la Honda della classe Moto3 di Dennis Foggia.

Presenti anche la Honda CBR1000 RR-R di Iker Lecuona con cui ha gareggiato nella WSBK e la moto del mitico John McGuinness, ventitrè volte vincitore del Tourist Trophy dell’Isola di Man.

Spazio anche alle moto provenienti dal mondo off-road: la Honda CRF450 Rally di Pablo Quintanilla (secondo classificato Dakar 2022) e la numero 243 del Campione MXGP 2022 Tim Gajser.

Concludiamo il nostro viaggio attraverso EICMA con la Ducati del Team Mooney VR46 di Luca Marini e le Moto3 di Ricardo Rossi del Team SIC58 e di Xavi Artigas, sbarcata dal Circuit Ricardo Tormo con ancora intatto il bollo della verifica tecnica del GP di Valencia. Appuntamento all’anno prossimo!

Victoria Ortega Cabrera