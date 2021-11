Ha aperto questa mattina al grande pubblico la 78^ Edizione di EICMA, l’Esposizione internazionale delle due ruote ospitata nei padiglioni di Fiera Milano a Rho. Dopo il successo dei primi due giorni dedicati esclusivamente alla stampa e agli operatori del settore, si alza nuovamente il sipario sull’evento espositivo più importante al mondo per l’industria di riferimento.

SOLD-OUT PER IL DOTTORE

Grande e ordinata l’affluenza già dalle prime ore del mattino all’area espositiva, che ospita quest’anno in cinque padiglioni oltre 820 marchi provenienti da 36 Paesi. Una risposta molto significativa da parte degli appassionati anche per la presenza dell’evento speciale One More Lap organizzato da Yamaha in collaborazione con EICMA per celebrare la carriera di Valentino Rossi con il costruttore giapponese. Nel pomeriggio la partecipazione eccezionale del pilota di Tavullia. L’appuntamento, già sold out, sarà ospitato all’esterno nell’arena MotoLive di EICMA.

TRA SHOW E INNOVAZIONE

Ma la festa per gli amanti delle due ruote prosegue fino a domenica 28 novembre, tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30, con la proposta unica di EICMA. Per loro novità, anteprime, le gare, le esibizioni acrobatiche e lo spettacolo offerto nelle aree esterne. In esse non mancheranno inoltre le occasioni di test ride moto sviluppate dagli espositori. Un’opportunità rivolta anche agli amanti delle eBike, che potranno testare gli ultimi prodotti dall’universo delle bici a pedalata assistita all’interno di un tracciato tecnico realizzato al padiglione 24. Torna anche il Temporary Bikers Shop, lo spazio commerciale dedicato ai motociclisti. Sarà possibile vedere e acquistare accessori, abbigliamento, caschi, componenti e attrezzatura di ogni tipo per la moto.

Spazio, infine, anche alle start up e al futuro della mobilità su due ruote nell’area speciale a esse dedicata. Essa quest’anno accoglie 15 realtà innovative internazionali pronte a proporre idee, soluzioni e prototipi. Milano torna capitale mondiale delle due ruote.