Portimao apre le danze del campionato 2023 di EF Open , che torna finalmente a riaccendere i motori sulla pista portoghese. E’ un gradito ritorno, quello per l’Autodromo do Algarve, che appare nuovamente dopo un anno di assenza (l’ultima volta fu nel 2021) fra gli appuntamenti della categoria organizzata da GT Sport.

La prima tappa stagionale vedrà, inoltre, un gradito ritorno, anche se si tratterà solo di una presenza spot. Enzo Trulli (che sarà alfiere della scuderia Motopark) ha infatti deciso di mantenersi allenato in vista del campionato giapponese di Super Formula Lights, correndo ancora nella serie europea, dopo una stagione 2021 che lo ha visto protagonista. Sarà sicuramente un test importante per lui, che avrà così modo di tornare a riprendere confidenza con la Dallara 320.

LA GRIGLIA DI PARTENZA

Motopark – Noel LEON, Jakob BERGMEISTER, Bryce ARON, Cian SHIELDS, Enzo TRULLI (presente solo a Portimao)

BVM Racing – Francesco SIMONAZZI

Effective Racing – Vladimir NETUSIL

Noda Racing – Juju NODA

AMSS-NV Racing – Paolo BRAJNIK

I protagonisti da tenere d’occhio quest’anno saranno senza dubbio i ragazzi del team Motopark, squadra che domina la scena da qualche anno ed ha conquistato anche le prestazioni migliori durante i test invernali a Barcellona, grazie ad un Noel Leon infallibile.

Da non sottovalutare saranno anche la rookie giapponese Juju Noda, che già ci ha abituati alla vittoria, e il nostro Francesco Simonazzi. Il pilota di BVM, oltre ad un anno di esperienza che lo ha messo in luce (ed il miglior tempo nella seconda giornata di test invernali in Spagna), si ripresenta ai nastri di partenza più carico che mai, con l’obbiettivo di conquistare il trofeo più ambito.

LA STORIA DI UN ROOKIE…MOLTO PARTICOLARE

Curiosa invece la storia di un altro rookie italiano. Stiamo parlando di Paolo Brajnik, al debutto nella serie con il team AMSS-NV Racing. L’esordiente, nato come pilota di aerei acrobatici, è poi passato alle 2 ruote, nelle categorie SBK, conquistando il titolo italiano 2012 in SuperTwin e l’europeo nel 2014.

Quindi, ecco il passaggio alle monoposto, dove anche qui ha fatto suoi due campionati, il primo dei quali nel 2016 con il FIA CEZ Trophy. Lo scorso anno, invece, si è laureato campione della TOPJET F2000 Formula Trophy. Insomma, un curriculum di tutto rispetto, e non certo solo con le quattro ruote!

IL CALENDARIO

Portimao – 28-30 Aprile

Pau GP – 12-14 Maggio

Spa-Francorchamps – 26-28 Maggio

Budapest – 16-18 Giugno

Le Castellet – 21-23 Luglio

Spielberg – 8-10 Settembre

Monza – 22-24 Settembre

Barcellona – 20-22 Ottobre

Il weekend inaugurale inizierà da venerdì con le prove libere dalle ore 9.58 (10.58 italiane), dalla durata di 40 minuti. Quindi la seconda sessione di FP nel pomeriggio, dalle ore 14.46 (15.46 in Italia). Sabato sarà la volta delle qualifiche (25 minuti) dalle ore 10.35 locali (11.35 in Italia), quindi gara-1 (18 giri e 30 minuti di corsa) dalle ore 16.25 italiane.

Domenica mattina la seconda manche dalle ore 10.25 locali (11.25 italiane), infine gara-3 dalle ore 17-25 italiane. Chi sarà il successore di Goethe?

