Archiviato il successo inaspettato al Mugello in F2000 Italian Trophy, la giapponese Juju Noda ha annunciato ieri la partecipazione all’EuroFormula Open con il team Noda Racing nel 2023.

Si tratta della decima presenza “rosa”, a partire dal 2001, quella della giovanissima figlia d’arte (la quale ha già esperienza in F4 e W Series), che disputerà il campionato a ruote scoperte organizzato da GT Sport al fine di migliorare le proprie capacità e di proseguire la scalata che porta al motorsport che conta.

A precederla nel corso del tempo Maria De Villota, Ianina Zanazzi, Natasha Gachnang, Carmen Jorda, Vicky Piria, Michela Cerruti, Valeria Carballo, Tatiana Calderon e Vivien Keszthelyi.

LE DICHIARAZIONI

Juju Noda: “Questa decisione è una grande sfida e un grande step per la mia carriera. Guardo avanti. So di imparare e migliorare molto correndo contro piloti super veloci e con molta esperienza. Voglio solo fare del mio meglio, migliorare e divertirmi”.

“E’ stato molto emozionante dopo la vittoria al Mugello. Mai mollare, anche quando le cose sono difficili, è lo spirito che mi ha condotta al successo la scorsa settimana. Vorrei ringraziare WZP, ZEXAVERSE, MIKIHOUSE e molti altri sponsor, fans, amici e la famiglia per avermi dato questa opportunità. Quest’anno, sento che le cose andranno nel verso giusto!”.

Hikedi Noda (Team Manager di Noda Racing e padre di Juju): “Juju sarà al via contro un team top-level, che avrà fra le proprie fila sei vetture ed ha vinto 3 degli ultimi 4 campionati. Una vera sfida per un piccolo team come noi, ma Juju ci ha già dimostrato come andare oltre e raggiungere l’impossibile”.

“Vorrei ringraziare gli sponsor, fans, amici e famiglia che ci sostengono quest’anno, così come GT Sport per aver reso questo progetto possibile. E’ un grande piacere per noi correre in EF Open, che ha lanciato molto piloti di F1 e Indycar”.

Jesus Pareja, CEO di GT Sport: “Avere Juju in EuroFormula Open è una grande opportunità sia per noi, che per lei. Juju è molto agguerrita, una ragazza giapponese dal grande potenziale. Siamo felici di darle il benvenuto nella nostra serie”.

LA GRIGLIA AL COMPLETO FINO AD OGGI

Motopark – Noel LEON, Jakob, BERGMEISTER, Bryce ARON

BVM Racing – Francesco SIMONAZZI

Effective Racing – Vladimir NETUSIL

Noda Racing – Juju Noda

IL CALENDARIO

Portimao – 29-30 Aprile 2023

Pau – 13-14 Maggio 2023

Spa-Framcorchamps – 27-28 Maggio 2023

Hungaroring – 17-18 Giugno 2023

Paul Ricard – 22-23 Luglio 2023

Spielberg – 9-10 Settembre 2023

Monza – 23-24 Settembre 2023

Barcellona – 21-22 Ottobre 2023

