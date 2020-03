Dopo l’annuncio di ieri da parte degli organizzatori del GP di Pau, che hanno annunciato lo spostamento dell’evento per le categorie gestite da GT Sport (EF Open, GT Open e GT Cup) a data da destinarsi, oggi arriva anche lo slittamento della tappa del Paul Ricard.









L’evento di EuroFormula Open, inizialmente prefissato per la fine di aprile, è stato dapprima cancellato e poi posticipato dagli organizzatori: le nuove date sono il 22 e il 23 agosto. Da sottolieanre anche i rinvii dei test invernali, a data da fissare, sempre causa Covid-19: Montmelò era fissato per il 6 e 7 marzo, mentre proprio domani e dopodomani si sarebbero dovuti svolgere i test a Le Castellet.

Vedremo come cambierà il calendario di EuroFormula Open, GT Open e GT Open Cup: la prima tappa avrebbe dovuto essere Pau, 24 e 25 maggio, ma dopo la cancellazione non è stata comunicata una nuova data.

Per il momento la gara in Belgio (sul tracciato di Spa-Francorchamps) rimane inviariata, 6 e 7 giugno, così come l’appuntamento tedesco di Hockenheim (27 e 28 giugno).

A meno che non vengano rimaneggiate in futuro, anche le tappe successive sono salve: Budapest, 11 e 12 luglio, poi Le Castellet e Spielberg in Austria, a metà settembre.

Quest’anno doppia tappa in Italia: dapprima Monza il 26 e 27 settembre e poi il gradito ritorno di Pergusa sulla scena internazionale (10 e 11 ottobre). Atto finale a Barcellona il 24 e 25 ottobre.

Tra gli ultimi arrivi sulla griglia 2020, i fratelli Sebastian e Andreas Estner al volante dell’auto del team Van Amersfoort; Cameron Das vestirà i colori di Motopark, mentre l’inglese Ayrton Simmons debutterà nella serie con il team Double R Racing.

Giulia Scalerandi