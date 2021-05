La campagna americana di EF Open prosegue a pieno regime, con i successi di oggi dei due statunitensi Jak Crawford e Cameron Das. Quest’ultimo, infatti, dopo aver conquistato 3 gare su 3 nel round inaugurale vince anche l’ultima manche del Paul Ricard di oggi.

Il connazionale, invece, dopo aver conquistato la corsa di ieri e la prima di oggi, nell’ultima manche commettere un errore durante una bagarre molto accesa con Louis Foster.

In classifica generale Das allunga a 137 punti, Crawford è secondo con 82 e Foster insegue a 79. Continua anche l’ottima prestazione del nostro Enzo Trulli, che agguanta due quinti posti e due podi rookie nella giornata odierna.

GARA-2

Foster si presenta per primo alla prima curva. Subito un contatto fra Rafael Villagomez e Nazim Azman, con il pilota malese che deve ricominciare la propria gara dalle retrovie. Intorno a metà gara si accende poi la lotta fra Zdenek Chovanek, Enzo Trulli ed Enzo Scionti, con i tre che si aprono a ventaglio.

Davanti, Crawford (terzo) comincia ad inanellare giri veloci, fino ad arrivare vicino a Casper Stevenson (secondo), superandolo. Ancora bagarre in pista con Cameron Das che si trova alle spalle di Stevenson, che risponde efficacemente agli attacchi dello statunitense.

L’azione adesso si sposta su Chovanek, che tenta il sorpasso su Scionti, ma va largo e viene scavalcato dallo stesso Scionti con il quale era appaiato e dal polacco Filip Kaminairz. Nelle ultime fasi di gara Crawford attacca Foster: finale pazzesco con i due appaiati sul rettilineo, ma è l’americano ad avere la meglio!

Vince quindi ancora Crawford, dopo il successo di ieri, trionfando davanti a Foster e Das. Il 16enne pilota Motopark vince anche la corsa riservata ai rookie. Podio completato da Stevenson (quarto al traguardo) e Enzo Trulli (quinto).

GARA-3

Una gara semplicemente incredibile, che si è aperta con Crawford e Foster appaiati al pronti-via e Das a seguire in terza piazza. L’americano riesce ad avere la meglio, ma il pilota britannico lo supera e si prende la testa della gara.

La bagarre tra Foster e Crawford si rinnova poco dopo con Das che prova a infilarsi tra i due: adesso la bagarre è fra i due americani, che si scambiano più volte le posizioni con Crawford che fa segnare il giro più veloce.

Ancora lotta tra Crawford e Foster: lo statunitense infastidisce il leader della gara, ma si aggiunge Das con i tre attaccatissimi uno dietro l’altro sul rettilineo! Al trio si aggiungono anche Josh Mason, Rafael Villagomez e Nazim Azman.

Mason tenta l’attacco su Das, ma rimane dietro, intanto ancora battaglia fra Crawford e Foster: i due escono di pista! L’inglese va in testacoda e la sua gara è tutta da rifare, mentre Crawford torna in pista e per un attimo è primo, ma deve cedere il passo a Das!

Viaggia in terza piazza Mason, ed ecco che il rookie britannico viene superato da Villagomez, che sale virtualmente sul podio. Ultimi istanti di corsa con Mason che si vede scavalcare anche da Azman, mentre Crawford fa segnare il giro veloce e Foster continua il proprio recupero superando Mason e conquistando il sesto posto.

Successo di Das che sale a 4 vittorie stagionali, davanti ad un Crawford super scatenato, ma anche un po’ sfortunato a causa dell’erroraccio che gli è costato il successo. Terzo Villagomez. Podio rookie formato invece da Crawford, Trulli (quinto) e Stevenson (ottavo).

Appuntamento con la Ef Open è per il terzo round, in programma a Spa-Francorchamps il 19 e 20 giugno.

Giulia Scalerandi

