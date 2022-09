Una marcia trionfale quella di Oliver Goethe, che vince la prima gara del weekend di EuroFormula Open (EF Open). Nell’ACI Racing Weekend di Imola si corre il sesto round, il quale vede dopo la pole conquistata dal danese in mattinata, anche la vittoria di Gara-1. Si tratta del nono successo su quindici gare per il giovane talento che ha esordito anche in Formula 3.

Goethe ha messo in atto sulla pista del Santerno un ritmo inarrivabile per chiunque, mettendo a segno giri veloci passaggio dopo passaggio. Ha sbaragliato la concorrenza con un distacco di dieci secondi sulla bandiera a scacchi, creando un vantaggio di quasi mezzo secondo al giro rispetto al resto del gruppo.

GRAN SORPASSO PER SIMONAZZI ALLE ACQUE MINERALI

Una gara “povera” di spettacolo per via dei soli otto piloti presenti in pista, i quali dopo pochi passaggi erano tutti distaccati tra di loro. Il sorpasso della gara avviene al giro numero 5, quando il portacolori italiano Francesco Simonazzi si è infilato all’interno di Lubin alle Acque Minerali, riprendendosi il quarto posto che aveva conquistato in qualifica. Una lotta che ha fatto perdere tempo prezioso al pilota italiano, poiché nel finale si è riagganciato alla zona podio occupata da Christian Mansell che, nel frattempo, stava cedendo ritmo a Vladislav Lomko. Alla fine dei 19 giri Simonazzi deve accontentarsi della quarta posizione ad un passo dal podio, che viene quindi completato da Mansell (terzo), Lomko (secondo) e l’imprendibile Goethe.

GOETHE A CACCIA DI RECORD

Con questo successo il danese allunga a 335 punti contro i 254 di Mansell. Tra l’altro, con undici gare ancora da correre, Goethe potrebbe insidiare il record di vittorie della categoria di Felipe Drugovich (attuale leader della Formula 2) fissato a quota 15. Molto bene Lomko a quota 216 alla sua prima stagione nel campionato, che ha approfittato del 6° posto di Josh Mason per mettere al sicuro la sua terza posizione in classifica. Di seguito i risultati della gara:

L’appuntamento con l’EF Open va alla giornata di domani, quando andranno in scena Gara-2 e Gara-3, rispettivamente alle ore 11:05 e 17:00.

Antonio Fedele