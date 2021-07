Gara senza intoppi per Jak Crawford, che fa sua la prima delle tre gare previste ad Imola per l’EF Open. Una corsa perfetta dalla pole position alla bandiera a scacchi per il pilota a stelle e strisce del vivaio Red Bull, che precede Louis Foster e Cem Bolukbasi entrambi sul podio.

Rientro difficile invece per Enzo Trulli, che si presenta in griglia con la casacca blu del team Carlin (correva precedentemente con il team Drivex). Lotta, sbaglia ma salva il salvabile terminando nono. Quinto invece il leader del campionato Cameron Das, che viene superato da un bravo Roman Stanek, sostituto di Vivien Keszthelyi.

LA CRONACA

Crawford si porta subito in testa con Bolukbasi che sgomita e sale secondo, precedendo Foster. Subito lotta a tre per la seconda piazza, ma le posizioni rimangono invariate.

Contatto con Josh Mason che esce di scena e Nazim Azman e Casper Stevenson costretti a tornare in pit-lane. Crawford fa segnare il giro più veloce mentre Das va all’attacco di Bolukbasi, ma non riesce a superare il turco.

Errore per Das che sale sul cordolo, sbanda e si fa superare da un Foster rimasto troppo a lungo in attesa. Terza piazza provvisoria quindi per il giovane britannico. Il polacco Filip Kaminiarz, poi va nelle barriere e la SC entra in pista.

Poco altro succede al restart, con Roman Stanek che infastidisce Das. Enzo Trulli supera Chovanek e sale settimo prima del contatto finale con Azman che lo farà scivolare indietro, chiudendo la gara nono.

Stanek sale quarto, mentre Foster guadagna la seconda piazza. Incidente all’ultimo fra Azman e Trulli, con il figlio di Jarno che rientra in pista, mentre Enzo Scionti finisce nelle barriere. Successo per Crawford, che precede Foster e Bolukbasi, con Stanek e Das quarto e quinto.

Appuntamento a domani con gara-2 e gara-3.

Giulia Scalerandi

