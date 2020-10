Cambio di programma per quanto riguarda il calendario di Euroformula Open. Come comunicato oggi dagli organizzatori, il peggioramento della situazione a livello europeo per quanto riguarda la diffusione del Covid-19 ha portato all’annullamento della tappa finale, prevista a Jarama. Le gare previste sul circuito madrileno verranno recuperate il prossimo week-end a Barcellona, in quello che sarebbe dovuto essere il penultimo round stagionale.

FINALE ANTICIPATO

Il Covid-19 torna a spaventare il mondo delle corse. E’ notizia di oggi la decisione di GT Sport di voler annullare l’ultimo week-end stagionale, che avrebbe dovuto vedere in pista l’Euroformula Open insieme agli altri campionati del promoter spagnolo (International GT Open e GT Cup Open). Una scelta scaturita dal progressivo peggioramento della pandemia nel Vecchio Continente, volta a prevenire eventuali limitazioni agli spostamenti tra Paesi che andrebbero a condizionare il personale dei team.

QUATTRO GARE A BARCELLONA

Al posto del round di Jarama (previsto per il 6-8 Novembre) si è optato di concentrare le gare nel prossimo fine settimana, già previsto sul tracciato di Montmelò. Il programma sul circuito catalano vedrà infatti la disputa di ben quattro sessioni di qualifica e altrettante gare. Questo per garantire il raggiungimento del numero di gare (18) concordato ad inizio stagione. Ma il campanello d’allarme risulta emblematico. I timori aumentano in un finale di stagione dove il virus potrebbe tornare (purtroppo) a giocare un ruolo da protagonista in diversi campionati.

Marco Privitera