Arrivata nelle ultime ore la conferma del calendario 2021 di EF Open, dopo un 2020 che ha incoronato campione Ye Yifei. Sarà composto da otto tappe con ben due round italiani, dei quali uno ad Imola, impianto che “esordirà” nel calendario. Si inizierà da Barcellona, con una tre giorni di test pre-stagionali il 18-19 e 20 marzo.

Prima tappa a fine aprile (dal 23 al 25) a Portimao, in Portogallo. Il secondo appuntamento si svolgerà in Francia, al Paul Ricard dal 14 al 16 maggio. Ci si sposterà quindi a Spa-Francorchamps, per il round belga della stagione, in programma dal 18 al 20 giugno.

Circa due settimane e sarà la volta di Budapest, che segnerà il giro di boa stagionale, con l’impianto ungherese che ospiterà la serie a ruote scoperte il 9, 10 e 11 luglio. Il 24 e 25 dello stesso mese si approderà in Italia per la prima delle due tappe italiane, Imola, che ospiterà per la prima volta l’EuroFormula Open.

Poco più di un mese di stop per le vacanze estive e si tornerà di nuovo in pista per la seconda parte del campionato: 11 e 12 settembre, sarà la volta di Spielberg, in Austria. Presente in calendario un’altra tappa nel mese di settembre: quella di Monza, dal 24 al 26.

Finale di stagione il 23 e 24 ottobre a Barcellona. GT Sport sta lavorando ad un nono round per il calendario 2021 dell’EF Open, di cui sarà annunciato luogo e data più avanti.

Giulia Scalerandi