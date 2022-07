Oliver Goethe conquista ancora una gara di EuroFormula Open. Il danese va a segno anche in gara-1 a Budapest, aumentando così il vantaggio in classifica generale sugli inseguitori. Una partenza dalla terza casella gli ha consentito quasi subito di andare al comando e vincere su Lomko e Lubin. Goethe rimane leader della classifica con 279 punti, davanti a Christian Mansell (195) e Lomko (178).

Ottimo settimo posto per Francesco Simonazzi, che si mostra in forma sul tracciato ungherese. Porta a casa un sesto posto, salvo poi retrocedere di una posizione a causa di una penalità di due secondi per aver costretto Ayrton Simmons a mettere le ruote fuori dalla pista.

CRONACA

Vlad Lomko scatta dalla prima casella, mantenendo la testa. Goethe infastidisce Frederick Lubin, liberandosene e andando ad attaccare il poleman, che però resta davanti. Alex Garcia attacca Simmons, mentre adesso la bagarre si sposta sulla coppia di testa Lomko-Goethe. I due rimangono affiancati per alcune curve, lasciando tutti con il fiato sospeso, ma alla fine il #96 ha la meglio sul russo residente in Francia. Il nuovo leader della corsa ottiene anche il giro più veloce in 1:36.3.

A circa metà gara Simonazzi supera Simmons, prima di portarsi negli scarichi di Alex Garcia. Il nostro portacolori viene poi penalizzato con 2 secondi, per aver costretto Simmons a mettere le ruote al di fuori dei limiti della pista. Il #84 lotta con Garcia: una lotta che dura fino alla bandiera a scacchi tra sorpassi e la penalizzazione anche per il pilota Motopark. A pochi metri dalla bandiera a scacchi vediamo addirittura Simonazzi superare l’avversario.

Davanti Goethe sorride grazie ad un altro successo conquistato: il figlio d’arte continua a dominare imperterrito. Secondo Vlad Lomko (primo fra i rookie) e terzo Lubin. Appuntamento a domani con gara-2 e gara-3. Risultati completi per la gara e per il campionato disponibili presso questo collegamento.

Giulia Scalerandi

